Bollette, fai attenzione alle truffe: Queste non devi pagarle

Sappiamo che ormai da un anno e mezzo abbondante ci ritroviamo in un periodo di grande crisi economica ed energetica, che ha letteralmente scosso l’Italia e più in generale il continente europeo nella sua interezza.

Tutto è cominciato all’incirca un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente cambiato le carte in tavola sul piano europeo, da diversi punti di vista.

Pensiamo prima di tutto all’aumento incontrollato a livello del costo dei prodotti alimentari, anche quelli un tempo più facilmente reperibili, che hanno conosciuto diverse difficoltà nel tempo, tra cui ad esempio le farine raffinate e l’olio di diversa natura, scatenando quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo poi in particolare tutti gli aumenti che si sono verificati per quanto riguarda l’energia elettrica e il gas metano in generale. Nello specifico, sono stati proprio questi aumenti in particolare a mettere praticamente in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia, tra cui Enel Energia nel caso specifico delle compagnie di derivazione italiana, con tutti gli aumenti che ne sono derivati e che si sono riflettuti conseguentemente sulle bollette mensili dell’energia.

In questo clima per nulla semplice, ecco che le principali nazioni europee si sono mosse immediatamente per fortuna, per venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano, ad esempio, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono di consumare meno energia elettrica rispetto agli elettrodomestici di un tempo, con tutto il risparmio che chiaramente ne consegue.

Attenti alle truffe

Malgrado tutti questi aiuti statali e regionali, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. rischiando talvolta di incorrere nella soglia di povertà. In particolare esistono alcune truffe correlate alle bollette, da cui è meglio stare alla larga per evitare grattacapi non da poco: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Parliamo delle finte bollette, che sono perpetuate attraverso il celebre fenomeno del phishing: all’utente in questione vengono inviate mail o messaggi tramite smartphone, che annunciano eventuali bollette da pagare.

Prestate sempre la massima attenzione in questi casi, considerando che qualsiasi società fornitrice d’energia (che sia Eni, Enel o altre ancora) non fanno mai uso di mezzi telematici di questo tipo per comunicare la riscossione delle utenze, e si tratta dunque di truffe da parte di malintenzionati che cercano di aggirare il povero malcapitato di turno.