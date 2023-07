Addio alla Postepay: non sarà più possibile utilizzarla

Sono stati tanti e innumerevoli i progressi a cui abbiamo assistito dal punto di vista tecnologico, nel corso del tempo e soprattutto nel corso degli ultimi 20 anni.

Il perno centrale di questo grande cambiamento è stato senz’ombra di dubbio rappresentato da internet, che si è conseguentemente diffusa su tutto il territorio italiano, diventando nel giro di poco tempo un vero e proprio standard.

Tra i cambiamenti principali apportati da questo mezzo telematico ricordiamo in particolar modo l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane, che in un certo senso hanno anche stravolto il nostro modo di fruire dei mass media.

Oltre a questo ricordiamo poi gli smartphone, che sono arrivati ormai più di una decina d’anni fa e hanno letteralmente cambiato le nostre esistenze, facendo per l’appunto della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, riuscendo così a conquistare milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Ricordiamo infine un altro grande cambiamento, che in un certo senso è stato favorito proprio dall’avvento di internet: parliamo del cambiamento e della continua ma progressiva transizione verso i sistemi di pagamento elettronici, a sfavore dell’utilizzo del denaro in contanti in voga fino a qualche anno fa.

Attenti ai codici

Ciò ha portato alla nascita dei principali portali e-commerce online, come ad esempio Amazon, Trony, Mediaworld, Euronics e chi ne ha più ne metta. Tali portali fanno uso tendenzialmente delle carte di credito o carte di debito, eventualmente associate ad un conto corrente, da cui prelevare il denaro.

Tra le carte principali troviamo in particolar modo Postepay, la carta di Poste Italiane, che ha riscosso un enorme successo negli ultimi anni. Capita che a volte le transazioni vengano bloccate sui principali portali, ma a tutto c’è una soluzione, non scoraggiatevi: in questi casi è infatti sufficiente attivare il 3D Secure Code, un particolare codice che permette alla compagnia di confermare la propria identità, per mezzo dell’invio di un SMS sul nostro smartphone. Una volta confermata la nostra identità, dunque, sarà possibile procedere al pagamento e all’acquisto del prodotto in questione, senza alcun tipo di ostacolo a frapporsi.

Ricordatevi sempre di attivare questa opzione, dal momento che aumenta enormemente la percentuale di sicurezza negli acquisti che effettuerete online, che spesso e volentieri mostrano il fianco a truffe di ogni tipo, da cui è bene stare alla larga.