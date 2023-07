Google, con questo trucco trovi le persone su Maps: i gelosi lo usano ogni giorno | Difenditi così

Ecco come, su Google Maps, è possibile vedere dove si trovi una persona in un determinato momento, e come disattivare questa funzione per tutelare la propria privacy.

Google Maps è una delle applicazioni più usate al mondo, sia per la navigazione che per la ricerca di luoghi e servizi. Ma sapevate che con un semplice trucco è possibile vedere dove si trova un’altra persona in tempo reale, senza che lei lo sappia? Si tratta di una funzione nascosta che può essere sfruttata per spiare i movimenti di qualcuno, ma anche per proteggersi da eventuali pedinamenti.

La funzione in questione si chiama “Condividi posizione” ed è accessibile dal menu laterale dell’app. Si tratta di una funzionalità pensata per condividere la propria posizione con i contatti fidati, per esempio quando si è in viaggio o in caso di emergenza. Tuttavia, se si condivide la posizione con qualcuno che ha accesso al nostro smartphone, questa persona potrà vedere dove siamo in ogni momento, anche se non abbiamo il telefono con noi.

Per farlo, basta aprire Google Maps sul nostro smartphone, toccare il menu laterale e selezionare “Condividi posizione”. Poi, bisogna scegliere il contatto con cui si vuole condividere la posizione e impostare la durata della condivisione. Si può scegliere tra un’ora, fino a quando non si disattiva o permanentemente. Una volta fatto questo, il contatto riceverà una notifica e potrà vedere la nostra posizione sulla mappa.

Questo trucco può essere utile se vogliamo sapere dove si trova un familiare o un amico, ma anche se vogliamo controllare i movimenti di qualcuno senza che lo sappia. Ovviamente, si tratta di una violazione della privacy e della sicurezza, che può avere conseguenze legali e morali. Per questo, è importante sapere come difendersi da questo tipo di spionaggio.

Ecco come difendersi, e difendere la propria privacy

Per verificare se qualcuno sta condividendo la nostra posizione senza il nostro consenso, basta aprire Google Maps sul nostro smartphone, toccare il menu laterale e selezionare “Condividi posizione”. Se vediamo il nome di un contatto che non abbiamo autorizzato, possiamo toccarlo e disattivare la condivisione. Inoltre, possiamo impostare delle notifiche periodiche che ci ricordano con chi stiamo condividendo la nostra posizione.

Un altro modo per proteggersi è quello di bloccare l’accesso a Google Maps da parte di altre applicazioni o servizi che potrebbero usare la nostra posizione. Per farlo, basta andare nelle impostazioni del nostro smartphone, selezionare “Applicazioni” e poi “Google Maps”. Poi, bisogna toccare “Autorizzazioni” e disattivare quelle relative alla posizione.

Infine, possiamo anche disattivare del tutto il GPS del nostro smartphone quando non lo usiamo. Per farlo, basta andare nelle impostazioni rapide e toccare l’icona del GPS. In questo modo, nessuno potrà vedere dove siamo tramite Google Maps o altre applicazioni che usano la nostra posizione.