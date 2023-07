Messaggi, cambiano tutte le regole: non puoi più farlo

Il sistema di messaggistica dei cellulari di tutto il mondo cambierà radicalmente, aspettiamoci cambiamenti tanto radicali quanto improvvisi. Una piccola (digitale) rivoluzione.

Come sarebbe la nostra vita senza la messaggistica istantanea? Difficile immaginarlo, a tale punto ormai ne siamo intossicati: messaggiamo per lavoro, messaggiamo per amore, messaggiamo per amicizia, messaggiamo letteralmente per qualsiasi cosa. Eppure questo mondo che non sarebbe possibile senza i cellulari, specie gli smartphone, è destinato a cambiare per sempre nei prossimi mesi.

Che cosa succederà? I servizi di messaggistica su cellulare si avvalgono, allo stadio attuale degli SMS, ormai sotto utilizzati, e dei servizi appositi: Messenger, Signal Telegram e molti altri. Ma se scriviamo di messaggistica c’è un unico, assoluto, servizio che ci sorge alla mente ed è naturalmente Whatsapp. Non esiste servizio di messaggistica tanto diffuso, tanto unilaterale quanto Whatsapp.

Ogni sistema, a suo modo, presenta difetti non irrilevanti. Whatsapp è utilizzato da tutti in Italia, è obliquo; eppure è un colabrodo sotto il profilo della sicurezza, una liability non indifferente. Whatsapp è pieno di truffe, si lascia hackerare di continuo, è per altro poco flessibile. Però gli over 60 non accettano sostituti; tocca tenerlo installato.

E Signal, invece? Sarebbe perfetto, ma nessuno lo usa. Anche Telegram è meno diffuso, però a confronto con Signal è comunque conosciuto; però l’alto livello di contenuti piratati presenti sul servizio potrebbe far storcere il naso ai più onesti. Molti lo guardano con malcelato sospetto.

La rivoluzione dei messaggi corre sui cell, grandi sorprese in arrivo

Ma di quali, grandi, cambiamenti stavamo discutendo? Si tratta in realtà di un servizio ormai poco usato, cioè Messenger. Il servizio di messaggistica connesso a Facebook cambierà a breve le proprie regole.

Nel caso in questione verrà inserita la possibilità di modificare l’interfaccia con temi ed emoji personalizzate; inoltre vi saranno le reazioni alle conversazioni, la possibilità di inserire foto di gruppo e di vedere le anteprime dei link inviati. Piccole modifiche per un grande cambiamento.

Inoltre verranno inaugurate le chat segrete, con un’apposita crittografia end-to-end onde garantire una protezione assoluta. O almeno così afferma Facebook. Difficile giudicare se si tratterà di un cambiamento capace di trascinare con sé gli altri Social o solo di una modifica estemporanea. Se è vero che Facebook conta milioni di utenti, il suo servizio Messenger è notorio per la sua profonda, intrinseca, inaffidabilità.