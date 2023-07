Italiani nel panico, devi restituire i soldi di questo bonus: non hai scampo

I cittadini stanno vivendo attimi di apprensione a causa della nuova stangata di questi giorni: alcuni dovranno restituire l’intero bonus Renzi.

Lo Stato ogni qualvolta introduce un sostegno che, puntualmente è pronto a mutare nel tempo, sino a scoprire che sono cambiati i requisiti per ottenerlo. Tuttavia, gli stessi cittadini continuano a percepirlo involontariamente, ma comunque indebitamente. Proprio per questo motivo alcune persone a loro malgrado saranno costrette a restituirlo.

In questo caso parliamo dell’ex bonus Renzi, che inizialmente si presentava con una maggiorazione in busta paga di 80 euro al mese, successivamente portato a 100 euro.

In questi giorni, gli stessi cittadini che sino a ieri hanno percepito il bonus perché idonei, oggi si ritrovano a fare i conti con una doccia fredda. Alcuni dovranno restituirlo, ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Milioni di italiani dovranno restituire il bonus Renzi

In questo periodo milioni di italiani sono alle prese con i rimborsi legati al 730, ma anche alla famigerata dichiarazione dei redditi. Si tratta di un momento già complesso ed impegnativo di per sé, figuriamoci se a seguito di ciò, ci troviamo costretti a dover restituire soldi che non sapevamo di aver ricevuto indebitamente. Purtroppo però, questo è quello che è accaduto, per una soglia fino a 1200 euro che dovranno essere restituiti se non si vuole incorrere in un eventuale pignoramento della busta paga. Come molti sapranno, per percepire questo bonus, prima di adesso bisognava rientrare in due fasce reddituali: fino ai 15.000 euro e dai 15.000 ai 28.000 euro.

Chi restituirà i soldi del bonus Renzi

Purtroppo però, da quest’anno le regole sono cambiate: chi supera la prima fascia reddituale (ossia entro i 15mila), non dovrà restituire nulla, a differenza di chi ha percepito il bonus, pur avendo superato tale soglia. A rientrare in questa categoria sono i dipendenti pubblici che nel corso del 2022 hanno percepito un reddito superiore ai 15 mila euro. La restituzione arriverà con il modello 730, ma la somma precisa non è univoca per tutti.

Secondo il modello 730, il bonus spetta ai lavoratori la cui imposta (tenendo conto dei redditi da lavoro e altri redditi assimilati) è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, o in caso di un reddito massimo, come sopra citato di 15mila euro. Se per esempio il reddito è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, si ha diritto al trattamento integrativo solo se la somma di alcune detrazioni è maggiore dell’imposta dovuta. La restituzione vale anche per gli incapienti, ossia coloro che contano un reddito lordo annuale al di sotto di 8.174 euro e hanno ricevuto tale bonus nel corso dell’anno.