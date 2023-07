Lavatrice, asciughi tutto in un secondo: ecco il trucco del secolo

È un periodo di grave crisi economica ed energetica, che ha portato ad un vero e proprio rincaro dell’energia.

Tutta la gravosa situazione è iniziata all’incirca un anno fa o poco più, praticamente in concomitanza con l’esordio dei primi conflitti in Ucraina, che si sono inevitabilmente trascinati dietro di sé delle importanti e significative conseguenze sul panorama italiano e più in generale europeo.

Pensiamo per un attimo ad esempio agli aumenti incontrollati che abbiamo registrato a livello dei prodotti alimentari, tra cui ad esempio l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno inevitabilmente portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo poi tutti gli aumenti incontrollati a cui abbiamo assistito nel corso del tempo per quanto riguarda l’energia in generale, sia nella forma elettrica che di gas metano. In tal caso sono stati proprio tali aumenti a costringere le principali compagnie fornitrici d’energia (come per esempio Enel Energia, tanto per dirne una) ad aumentare di pari passo e con diretta proporzionalità il costo delle bollette mensili dell’energia, chiaramente portando ad un non indifferente disagio per tutti i cittadini europei in difficoltà.

Per fortuna l’intervento da parte dei principali governi europei è stato celere e immediato, con diversi provvedimenti atti a venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso ad esempio del governo italiano, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che sono caratterizzati da consumi sensibilmente ridotti, e permettono dunque significativi risparmi sul lungo periodo.

Il rimedio a tutto

Purtroppo tutto questo non è bastato per tantissime famiglie italiane, che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, rischiando spesso e volentieri di incorrere nella soglia di povertà.

Oggi vi forniremo alcuni consigli utili per risparmiare energia elettrica, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette. Nello specifico ci concentreremo sulla lavatrice, indubbiamente uno degli elettrodomestici più utilizzati. Esiste un pulsante segreto, ovvero quello della centrifuga, che permette di asciugare rapidamente gli indumenti che laviamo al suo interno, senza dover necessariamente utilizzare altri apparecchi elettrodomestici, come ad esempio l’asciugatrice.

L’unico requisito richiesto in questo caso è di non riempire eccessivamente il cestello della lavatrice stessa, dal momento che potrebbe compromettere l’asciugatura stessa, con tutto ciò che ovviamente ne consegue a livello pratico.