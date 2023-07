Cellulare, con questo metodo non ricevi più chiamate dai call center: finalmente gli dici addio per sempre

Nel corso di tutti questi anni abbiamo assistito a numerosissime migliorie dal punto di vista tecnico, che hanno inevitabilmente impattato sulle nostre vite, nella maggior parte dei casi in positivo.

Pensiamo innanzitutto all’avvento di internet, che nel giro di poco più di 20 anni si è diffusa in maniera sempre più capillare all’interno del territorio italiano.

È stata proprio la diffusione di internet a portare a sua volta numerosi cambiamenti dal punto di vista tecnologico, primo tra tutti l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e infine Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane.

Oltre a questo ricordiamo poi l’avvento degli smartphone, che hanno anch’essi impattato in maniera sensibile sulle nostre vite. Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in tre grandi categorie, partendo innanzitutto dagli smartphone di fascia alta, conosciuti come i cosiddetti top di gamma, capitanati rispettivamente da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro, usciti nel corso degli ultimi mesi, adatti a chi è alla ricerca di prestazioni eccellenti. Si passa poi agli smartphone di fascia media, maggiormente indirizzati a chi cerca un buon compromesso tra le prestazioni e il prezzo, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, maggiormente adatti a chi si accontenta di prestazioni generalmente mediocri.

In particolare oggi ci concentreremo proprio sugli smartphone in generale, che prescindendo dalla categoria di appartenenza presentano alcune criticità. In particolare uno dei problemi principali sono essenzialmente le chiamate da parte dei call center, ma non preoccupatevi: anche a questo c’è una pratica soluzione, in maniera tale da non riceverle più.

Come bloccare i call center

Per bloccare le telefonate esiste un semplice trucco, partendo innanzitutto dal filtro antispam e dalla lista nera. Sono diverse infatti le compagnie telefoniche che permettono di bloccare in maniera selettiva alcune chiamate da parte dei call center,

Oltre a questo è presente poi un’altra pratica soluzione, rappresentata dalle app per bloccare selettivamente le chiamate. Tantissime sono le app disponibili sui rispettivi store mobile (ovvero Google Play Store e App Store) che è possibile scaricare per identificare velocemente le chiamate di spam. Nella fattispecie queste specifiche applicazioni fanno uso di alcuni algoritmi in particolare, che permettono di evitare in maniera selettiva le app indesiderate, in modo tale da ridurre in maniera notevole tutto lo spam delle telefonate non gradite.

Arriviamo infine all’ultima soluzione, rappresentata dalla Lista Robinson, una lista disponibile all’interno di determinati paesi, all’interno della quale ciascun utente può inserire il proprio nominativo, in modo tale da non essere più richiamato dai fastidiosi call center promozionali.