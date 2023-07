Lavatrice, con questo ingrediente segreto i panni saranno profumati da morire: ecco il trucco fotonico

Come fare un bucato super? Trucchi e utili consigli per utilizzare la lavatrice al top della gamma. E, nell’ardua impresa, risparmiare qualche soldo sulla bolletta.

Fare il bucato è, nel contempo, una gran fatica e una gran soddisfazione. Una grande fatica, perché – ammettiamolo pure – lavare tutti quei vestiti e metterli ad asciugare richiede tempo e pazienza, oltre che spazio; si pensi a quante camere rimpiccioliscono, una volta inseriti gli stendini con tutto il necessario. Però dall’altro, ammettiamolo pure, non vi è nulla di più bello, di più sereno di una casa che odora di bucato. Sa di pulizia, sa di vita, sa di vita sana. E avere i vestiti puliti, pronti per lo stiraggio, è quanto mai rinvigorente.

Ma che cosa intendiamo, quando scriviamo di ‘fare il bucato’? Naturalmente è il lavaggio dei vestiti con acqua, sapone e detersivi d’ogni genere. Può essere fatta a mano nei paesi in via di sviluppo, ma qui, nel ricco occidente, viene usata la lavatrice.

Il primo elemento da considerare è l’odore dei vestiti quando escono dalla lavatrice; non sempre profumano di buono, anzi. Un picoclo truchetto consiste nell’aggiungere un segreto ingrediente, tale da profumare i capi in questione.

Ci stiamo riferendo naturalmente all’aceto bianco: poco costoso, naturale, semplice da usare. Cosa c’è da non amare? L’aceto bianco è formidabile se usato correttamente nelle lavatrici.

Trucchi & utili consigli per un bucato perfetto, rimedi naturalissimi e semplici

In questo caso l’aceto viene inserito aggiungendolo al misurino presente nel cestello della lavatrice. A meno che non abbiate modelli particolarmente avanzati – e ricordiamo in tal senso che questo è un rimedio naturale, per il quale non conosciamo le conseguenze per tutti i modelli della lavatrice, potrebbero essere avversi – si tratta del classico cestello dove viene inserito il detersivo.

L’aceto profuma, ma soprattutto è un ammorbidente naturale. Se volete proprio strafare, è anche possibile aggiungere un cucchiaio di caffè di olio essenziale, onde aggiungere profumo su profumo. Certo, il vostro bucato inizierà ad assomigliare a una grande ‘insalata’ di panni…

Un’altra alternativa molto battuta è quello dell’acqua ossigenata; due cucchiai di acqua ossigenata nella vaschetta/ cestello e via col lavaggio. In questo caso però è fondamentale usarlo solo e soltanto coi panni bianchi. Per i panni multicolori vi potrebbero essere rilevanti difficoltà. Non ci rimane che augurarvi un buon bucato estivo.