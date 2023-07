Condizionatore, rischi la tua vita se lo tieni così: può esplodere

Grave incidente a Roma nell’aprile scorso in cui è esploso il motore di un climatizzatore. Vediamo quali precauzioni adottare per evitare danni simili.

Un grave incidente si è verificato martedì 4 aprile 2023 in zona Balduina, Roma, quando il motore di un condizionatore d’aria installato sul balcone di un edificio residenziale è esploso, causando danni ingenti e l’intossicazione di una donna. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata provocata da un cortocircuito nel sistema elettrico del condizionatore, che era stato acceso poco prima per rinfrescare gli appartamenti.

L’onda d’urto ha fatto volare in aria pezzi di metallo e plastica che, stando alle prime ricostruzioni, hanno colpito alcune auto parcheggiate e una vetrina di un negozio vicino. Nell’esplosione, una donna è rimasta leggermente intossicata dai fumi delle fiamme. È stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le cause e le responsabilità dell’incidente.

Il sindaco di Roma ha espresso la sua solidarietà alle vittime e ha annunciato che verrà effettuata una verifica sullo stato di manutenzione dei condizionatori d’aria presenti negli edifici della città, per prevenire altri episodi simili.

Il condizionatore è un apparecchio molto utile per rinfrescare la casa durante l’estate, e per riscaldarla con la pompa d’aria calda d’inverno; tuttavia, richiede alcune precauzioni per evitare che il motore si danneggi, o peggio, che esploda.

Bastano questi accorgimenti

Ecco alcuni consigli su come posizionare il condizionatore in casa: scegliere una parete solida e ben isolata, che non sia esposta direttamente al sole o a fonti di calore, per installare l’unità interna del condizionatore; assicurarsi che ci sia uno spazio adeguato tra l’unità interna e il soffitto, le pareti laterali e i mobili, per garantire una buona circolazione dell’aria e un facile accesso per la manutenzione; evitare di posizionare l’unità interna sopra fonti di calore come stufe, camini o forni, o vicino a finestre aperte, porte o ventilatori, che potrebbero alterare il funzionamento del termostato.

Inoltre, scegliere un luogo sicuro e ben ventilato, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili, per installare l’unità esterna del condizionatore; evitare di posizionare l’unità esterna sotto grondaie, balconi o tettoie, che potrebbero gocciolare acqua o neve sul motore e causare cortocircuiti o corrosione.

Si consiglia anche di controllare periodicamente lo stato del filtro dell’aria dell’unità interna e pulirlo o sostituirlo se necessario, per evitare che si accumuli polvere o sporco che potrebbero ridurre l’efficienza del condizionatore e aumentare il rischio di surriscaldamento del motore. Infine, fare eseguire una manutenzione professionale del condizionatore almeno una volta all’anno, per verificare il corretto funzionamento del circuito refrigerante, del compressore, del ventilatore e degli altri componenti meccanici ed elettrici.