Canone Rai, nuove esenzioni nel 2023: in modo legale non la paghi più | Ti basta fare così

Nel corso degli anni abbiamo assistito a numerosi progressi dal punto di vista tecnologico, che hanno impattato nel bene e nel male in maniera significativa sulle nostre vite quotidiane.

Pensiamo innanzitutto all’avvento di internet, che ha portato a sua volta numerosi cambiamenti, primo tra tutti l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter, e Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane. Un altro grandissimo cambiamento è avvenuto con l’introduzione degli smartphone, che da ormai più di dieci anni fa hanno fatto capolino sul mercato mondiale, stravolgendo il nostro modo di intendere la messaggistica istantanea.

Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati quest’ultimo anno da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, per chi cerca un compromesso tra la qualità e il prezzo, arrivando infine agli smartphone di fascia bassa, per chi si accontenta anche di prestazioni mediocri.

Un’altra grande innovazione è poi rappresentata dalle smart TV, che hanno fatto proprio della connessione a internet (che si è ormai diffusa in tutta Italia) il loro punto di forza da cui partire, riuscendo nel corso del tempo a creare sempre più modelli correnziali e al passo dei tempi.

Nonostante i continui cambiamenti, una delle costanti che ha sempre contraddistinto il territorio nazionale italiano è stato quello del canone RAI, ovvero una cifra fissa da versare annualmente (inclusa all’interno delle tasse) per qualsiasi dispositivo in grado di ricevere il segnale televisivo.

Modifiche in arrivo

A quanto pare il canone mensile presenterà delle modifiche che si presenteranno nel corso del tempo: scopriamole insieme tutte, per verificare quanto accadrà nel corso dei prossimi mesi e quali saranno i cambiamenti previsti nello specifico. A partire dai prossimi mesi bisognerà pagare il canone RAI direttamente dalla bolletta, senza dunque possibilità di evadere in nessun modo da questo pagamento, al contrario di ciò che accadeva spesso e volentieri negli anni orsono.

Fortunatamente sono però previsti alcuni esoneri che è possibile applicare per quanto riguarda il pagamento del canone televisivo RAI. In particolare sono previste esenzioni per tutte le persone con età maggiore di 75 anni, nel caso in cui presentino un reddito inferiore agli 8000 euro all’anno. Per la richiesta di esonero è necessaria in particolare un’autocertificazione che attesti il proprio stato reddituale, a meno che non ci siano variazioni di ogni tipo che indichino dei cambiamenti in tal senso.

Non ci resta a questo punto che attendere quali saranno i prossimi aggiornamenti, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.