Allarme bancomat: non puoi più fare queste operazioni: iraliani in rivolta

Stiamo assistendo a numerosi cambiamenti dal punto di vista tecnologico, nel corso di questi ultimi 20 anni. In particolare abbiamo assistito alla diffusione di internet, che ha permesso di stravolgere completamente le nostre vite, grazie all’introduzione di numerose migliorie nel campo tecnologico.

Pensiamo ad esempio agli smartphone, che hanno cambiato nel giro di poco tempo il nostro modo di comunicare e la messaggistica istantanea, favorita ad esempio da app quali WhatsApp e Telegram, che hanno fatto proprio di internet e del loro sistema di crittografia avanzata il loro punto di forza da cui partire.

Pensiamo poi anche ai social network, capitanati rispettivamente dai portali più grandi quali per esempio Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane.

Un altro grande cambiamento è avvenuto a livello dei sistemi di pagamento: se infatti fino a poco tempo fa utilizzavamo in maniera preponderante il denaro in contanti, ad oggi la situazione non è esattamente così, e tutto il sistema si è volto a favore dei sistemi di pagamento elettronici, garantiti dalle carte di debito o dalle carte di credito, eventualmente associate ad un conto corrente.

Questo è stato inoltre favorito dalla diffusione sempre più grande ed estesa dei portali e-commerce che utilizzano proprio queste forme di pagamento elettroniche, quali ad esempio MediaWorld, Unieuro, Amazon, Trony, Euronics e chi ne ha più ne metta.

Attenti agli sportelli

Oggi però ci focalizzeremo in particolare sui bancomat, dal momento che recentemente sono decisamente cambiate le carte in tavola: scopriamo insieme i dettagli. Uno dei cambiamenti più significativi e importanti a tal proposito sono i costi delle commissioni.

Sappiamo bene infatti, come vi abbiamo riportato ormai più e più volte, che le filiali comportano dei costi non indifferenti: per ovviare a questo problema, gran parte degli enti bancari hanno deciso di aumentare i costi di commissione, oltre a ridurre sensibilmente il numero di sportelli Bancomat disponibili in tutta Italia. Ricordiamo infatti che il trend in Italia sta attualmente vedendo una progressiva diminuzione degli sportelli, creando non pochi disagi per chi ne faceva uso finora.

Un’altra raccomandazione di cui bisogna tener conto è di non prelevare (se possibile) di venerdì, dal momento che sono stati rilevati dei dispositivi specifici che sono in grado addirittura di bloccare la carta di credito del povero malcapitato di turno all’interno dello sportello Bancomat. Assicuratevi dunque della corretta integrità dello sportello, in modo da evitare situazioni di questo genere, prelevando in totale sicurezza.