Bollette, ecco il metodo dei furboni: illegale ma non beccano mai nessuno | Arriva a zero

Ormai possiamo dirlo: ci ritroviamo in un periodo di intensa crisi economica ed energetica, che ha interessato il continente europeo in tutta la sua interezza.

Tutto è cominciato per la precisione in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti che sono avvenuti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze da un punto di vista economico ed energetico. Pensiamo prima di tutto all’aumento del costo dei prodotti alimentari, anche quelli un tempo più reperibili come la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno inevitabilmente portato a una vera e propria inflazione del settore alimentare intero.

Poi ricordiamo l’aumento incontrollato del costo dell’energia, sia elettrica che del gas metano. È stato proprio tale aumento che ha praticamente messo in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia, come per esempio Enel Energia nel caso del territorio italiano, ad aumentare di pari passo e con diretta proporzionalità il costo relativo delle bollette mensili dell’energia. È chiaro che, in una situazione del genere, ci si è trovati di fronte a enormi difficoltà per tutti i cittadini europei, che hanno provato un senso di malessere e disagio.

Nel mezzo di questo clima per nulla facile, fortunatamente non possiamo dire nulla di negativo in merito all’intervento delle principali nazioni europee e dei loro relativi governi. Addentrandoci più nello specifico nel caso del governo italiano, ricordiamo in particolare modo il bonus da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, assieme a tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi ultimi sono infatti caratterizzati da un ridotto consumo energetico rispetto alla controparte rappresentata dagli elettrodomestici tradizionali, permettendo così un risparmio significativo sul lungo periodo.

Attenti alle utenze

Malgrado tutti questi preziosi e importanti aiuti da parte dello stato e delle regioni in merito al caro energia, purtroppo non si è rivelato sufficiente per tantissime famiglie italiane, che faticano ad arrivare alla fine del mese. Oggi in particolare vi illustriamo un metodo che utilizzano alcuni furboni per risparmiare sulle bollette mensili dell’energia: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Alcuni malintenzionati infatti collegano le proprie luci alle utenze di altri condomini, riuscendo in questo modo a risparmiare cifre significative. Questo avviene ovviamente a insaputa di tantissime persone, che si ritrovano con cifre astronomiche da pagare alla fine del mese.

Assicuratevi dunque di controllare sempre le vostre utente, nel caso in cui si verifichino manomissioni di questo tipo, in modo tale da evitarle.