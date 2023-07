Ferro da stiro, bastano 60 centesimi e non lo usi più: ecco il rimedio della nonna

Ferro da stiro, quali sono i trucchi fondamentali? Vediamo alcuni piccoli accorgimenti per risparmiare sull’elettricità (e la fatica).

Usare il ferro da stiro, in un epoca moderna quale la nostra, è una procedura lenta, farraginosa e imprecisa. Passa il ferro, togli il ferro… Tedioso e dai risultati insoddisfacenti, è un’attività che anche il gentil sesso preferisce delegare alle lavanderie o ai (sfortunati) parenti. Però vi sono piccoli trucchi che, sebbene non fondamentali, possono accelerare il processo.

Il trucco, definito ‘della nonna’, più conosciuto consiste nell’utilizzare un piccolo, ma fondamentale ingrediente della cucina di casa. Si tratta dell’amido di mais che, in supermercato, costa pochi centesimi. Come si suol dire, una piccola spesa per un grande risultato. Solitamente lo sitrova a 60 centesimi.

L’amido di mais viene inserito dentro un flacone contenente dell’acqua; poi lo si scuote più volte e infine lo si applica ai vestiti che si desidera stirare. Dopo aver accuratamente eliminato tutte le possibili pieghe con le mani, sfruttando le naturali proprietà dell’amido, il vestito vi sembrerà stirato come se aveste udato un ferro da stiro. Insomma, un trucco non da poco.

Naturalmente, come sempre quando si tratta di rimedi naturali, non è né un consiglio scientifico, né un prodotto che garantisce un risultato sicuro ed efficiente. Si tratta di rimedi casalinghi che possono funzionare bene, o ad esempio con altri tessuti, devastare il vestito. Sta a voi scegliere se rischiare o meno l’uso di questo rimedio.

I trucchi con il ferro da stiro, qualche esempio tra i tanti

Uno dei primi elementi a cui fare attenzione, qualora si dovesse scegliere di usare il ferro da stiro, è senza dubbio il calcare: riduce l’efficienza del ‘ferro’ e ne aumenta il consumo di elettricità. Onde contrastarlo è fondamentale svuotare sempre il serbatoio dell’acqua alla fine dell’operazione di stiraggio e tenere pulito l’apparecchio, magari con un po’ d’aceto.

E’ inoltre utile umidificare il bucato prima di iniziare a usare il ferro da stiro e spegnere lo stesso quando ormai mancano pochi abiti, onde risparmiare calore ed energia elettrica. In linea generale, nonostante le piccole dimensioni, il ferro da stiro può consumare parecchia energia elettrica.

Naturalmente, come con altri apparecchi elettronici, è molto utile poter disporre di un ferro da stiro ultimo modello, capace di efficientare le spese. Particolarmente consigliati quelli in alluminio, possibilmente ecologici.