Consumi energetici, lascia perdere il forno: ecco elettrodomestico perfetto per sostituirlo | Risparmio enorme

Quale opzione scegliere, quando si tratta di cuocere ‘qualcosa’? Il forno elettrico o qualche altro apparecchio? E’ veramente difficile prendere una posizione univoca, vediamo insieme pro e contro.

Il forno, specie d’estate, invoglia davvero poco all’utilizzo. E’ lento, è energivoro (proprio quando vorresti risparmiare sulla bolletta!) e soprattutto genera tanto, tantissimo calore. Utilizzare un forno per cucinare della carne o, ad esempio per una festa di compleanno, cuocere una bella torta, è una sfida difficile. D’altronde per determinati utilizzi, per determinati tipi di cottura, non esistono davvero alternative; si deve usare il forno, si deve cuocere con quelle determinate caratteristiche. O no?

In realtà, a patto di spendere qualcosina di più, le alternative esistono eccome. E la prima, ormai molto conosciuta, è la friggitrice ad aria. Certo non ha lo spazio (immenso) del classico forno di casa, eppure la friggitrice, col suo minuscolo cestello, è decisamente più veloce. Quale scegliere allora?

Il programma della BBC Radio Sliced Bread ha confrontato i due grandi rivali: friggitrice e forno, cercando di comprendere quale sia l’apparecchio migliore. I risultati sono stati, sotto molti aspetti, davvero sorprendenti. Le due ‘cavie’ erano rispettivamente una coscia di pollo e una patata al cartoccio, entrambi con lo stesso peso, la stessa marca e le stesse dimensioni a prescindere dalla macchina utilizzata.

Nel caso del pollo il forno ha impiegato ben 35 minuti; la friggitrice in aria invece solo 20, con un chiaro risparmio di tempo (ed elettricità).

Forno o friggitrice? La competizione per il miglior apparecchio

Nel caso invece della patata al cartoccio, il forno ha impiegato addirittura un’ora, mentre la friggitrice ad aria ha lavorato per 35 minuti. In entrambi i casi la friggitrice, nonostante la cattiva fama, ha consumato meno energia elettrica, risultando tuttavia molto più veloce. Un win-win, insomma, con il solo ostacolo delle dimensioni ridotte della friggitrice.

Ma è davvero un paragone onesto? In realtà la BBC ha barato, non ha considerato diversi elementi. Non di solo patatine fritte e non di solo pollo infatti si nutre l’uomo, ma di altri cibi per i quali non sempre la friggitrice è la soluzione. E qui in realtà sta il grande, grandissimo problema di quest’apparecchio.

Il forno può essere usato davvero per una vasta gamma di usi; è dopotutto lo stesso concetto utilizzato dall’alba dei tempi dai panettieri e dai pasticcieri per sfornare le proprie prelibatezze. Il forno è, in altre parole, tremendamente versatile. La friggitrice… Per citare gli inglesi, “not really“. Si tratta di uno strumento utile, ma non possiede quell’identica potenza e varietà di funzioni vantata dal ‘vecchio’ forno.