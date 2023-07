Condizionatore, non fare mai questo errore: consumi il triplo | Casa rimane fresca lo stesso

Siamo senz’ombra di dubbio all’interno di un forte periodo di crisi, dal punto di vista economico e soprattutto energetico.

Il tutto è cominciato all’incirca un anno fa o poco più, in concomitanza con l’esordio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze che hanno avuto effetto a macchia d’olio a livello dell’intero continente europeo.

Pensiamo prima di tutto all’aumento incontrollato del costo dei prodotti alimentari, anche quelli normalmente più di facile reperibilità, come ad esempio la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno inevitabilmente portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

A questa inflazione del settore alimentare è poi susseguito un rialzo del costo dell’energia elettrica e del gas metano. Tale rialzo in particolare ha causato importanti conseguenze, dal momento che le principali compagnie fornitrici d’energia si sono trovate costrette ad aumentare di pari passo il costo dell’energia, creando chiaramente non poco malcontento a livello della popolazione europea in generale.

Fortunatamente non possiamo dire nulla in merito all’intervento pressoché tempestivo dei governi delle principali nazioni europee, che hanno attuato diversi provvedimenti con il fine ultimo di aiutare le popolazioni più bisognose d’aiuto. Nel caso più specifico del governo italiano, ricordiamo soprattutto il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto tra le altre cose il bonus energia da 150 euro, detraibili in maniera diretta dal costo elle bollette, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali finalizzate all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che sono caratterizzati da consumi sensibilmente ridotti rispetto a quelli di un tempo, permettendo dunque significativi risparmi a livello delle bollette mensili dell’energia.

Consigli utili

Ricordiamo per finire il Superbonus 110% che permette tra le altre cose il rimborso quasi totale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica. Purtroppo tutto questo non è bastato per tantissime famiglie italiane, che si sono ritrovate dunque in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, e che spesso e volentieri si trovano a rischio di incorrere nella soglia di povertà. Ecco dunque che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile.

Oggi nella fattispecie andremo a concentrarci sul condizionatore, che viene utilizzato soprattutto nel corso di questi caldi mesi estivi, in particolar modo luglio e agosto. Uno degli accorgimenti e consigli utili principali che possiamo darvi a tal proposito è quello di non spegnerlo una volta raggiunta la temperatura desiderata. Nel giro di pochi minuti, infatti, l’aria tornerà alla temperatura precedente e sarà necessario un maggior consumo di energia elettrica per poter tornare alla temperatura prefissata.

Oltre a questo vi consigliamo poi l’utilizzo della modalità Sleep, preferenzialmente di notte, che permette dei consumi ridotti rispetto alle modalità e ai programmi tradizionali.