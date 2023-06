Lavatrice, il trucco per risparmiare è questo: non farla mai più a quest’ora

Tra tutte le problematiche più importanti e significative che abbiamo riscontrato negli ultimi anni, senz’ombra di dubbio il caro energia rientra a pieno titolo.

La situazione si è infatti particolarmente aggravata più di un anno fa, più precisamente a marzo dell’anno scorso quando esordirono i primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a diverse conseguenze sia dal punto di vista economico che energetico.

In primis ricordiamo gli aumenti senza criterio a livello del settore alimentare, con il rialzo indiscriminato dei prodotti anche apparentemente più reperibili con facilità, che hanno portato come diretta conseguenza ad una vera e propria inflazione a livello del settore in generale.

A questo si sono poi aggiunti tutti i rialzi a livello del costo dell’energia elettrica e del gas metano, che sono aumentati a dismisura soprattutto se confrontati con quelli degli anni precedenti. Sono stati proprio questi stessi aumenti a mettere in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia, che si sono ritrovate dunque costrette a rialzare i loro prezzi per la fornitura delle rispettive utenze di energia elettrica e di gas metano.

In questo clima assolutamente difficile, fortunatamente nulla di male possiamo dire in merito ai governi delle principali nazioni europee, che si sono prontamente attivati con l’obiettivo di aiutare in particolar modo le popolazioni più bisognose.

Attenti all’ora

Nel caso del governo italiano, per esempio, citiamo soprattutto il Superbonus 110%, che ha permesso a milioni e milioni di famiglie italiane di realizzare un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico abbattendo praticamente i costi, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi sono caratterizzati infatti da consumi sensibilmente ridotti rispetto a quanto visto in passato con gli elettrodomestici tradizionali, e ciò permette dunque di risparmiare cifre considerevoli sul lungo periodo.

Malgrado tutti questi preziosi aiuti da parte dello stato e delle regioni, in moltissimi sono tutt’oggi in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia. È così dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento, che può tornavi sicuramente utile nel quotidiano. In particolare oggi ci concentreremo sulla lavatrice, indubbiamente uno degli elettrodomestici più utilizzati al giorno d’oggi per il lavaggio e la pulizia degli indumenti che indossiamo quotidianamente.

Il nostro consiglio a tal proposito è quello di scegliere il momento d’utilizzo della lavatrice con criterio: sappiamo infatti che, grazie alle fasce d’orarie, è più conveniente usarla durante la sera e nei fine settimana, rispetto al mattino e al pomeriggio dove l’elettricità costa di più. Così facendo, grazie a questi piccoli accorgimenti, riusciremo a risparmiare un bel po’ sul lungo periodo.