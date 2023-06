Lavastoviglie, la bolletta se continui ti ucciderà: non usarla più così

È da ormai un bel po’ di tempo che siamo alle strette, a livello italiano e anche europeo, da un punto di vista economico ed energetico.

Questa annosa e gravosa situazione è incominciata all’incirca un anno fa o poco più, più precisamente in concomitanza con l’esordio della guerra in territorio ucraino, che ha decisamente cambiato le carte in tavola a livello dell’intero continente europeo.

Il primo evento che abbiamo vissuto riguarda sicuramente la reperibilità dei prodotti alimentari, che è drasticamente calata nel tempo per quanto riguarda prodotti come l’olio di semi di arachidi e la farina, che ha inevitabilmente portato a delle conseguenze come una vera e propria inflazione di tutto il settore alimentare.

Il costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano, non è stato di certo da meno: nel corso di un solo anno infatti abbiamo assistito ad un aumento vertiginoso del prezzo di queste due forme di energia, che ha com’è ovvio che sia costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, con il conseguente disagio che ne è derivato a livello della popolazione europea in generale.

È chiaro che, nel bel mezzo di questa annosa situazione, le principali nazioni europee si sono mosse immediatamente e in modo celere con il fine ultimo di aiutare soprattutto le popolazioni più bisognose. Ricordiamo in particolar modo il bonus da 150 euro, detraibili dal costo delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni previste alla finalizzazione dell’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che spesso e volentieri sono caratterizzati da consumi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici tradizionali.

Attenti alla lavastoviglie

Purtroppo tutto questo non si è rivelato sufficiente ad aiutare tantissime famiglie italiane, che spesso e volentieri si trovano di fronte al peso ingente delle bollette dell’energia da pagare. Abbiamo dunque deciso di fornirvi qualche consiglio utile, proprio per alleggerire le bollette che vi arriveranno a casa nel corso dei prossimi mesi: scopriamo insieme come.

In particolare andremo a focalizzarci sulla lavastoviglie, che mai come al giorno d’oggi è utilizzata per la pulizia quotidiana dei nostri piatti e stoviglie. In particolare a partire dai prossimi mesi arriveranno dei nuovi contatori intelligenti, che andranno a limitare in maniera abbastanza drastica il consumo elettrico all’interno delle case di milioni e milioni di italiani. In futuro, dunque, sarà molto più difficile l’uso contemporaneo della lavastoviglie e del forno elettrico, dal momento che avremo un vero e proprio taglio della potenza all’interno di determinate fasce orarie.

Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti in merito da parte del governo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.