Giacche, non serve la lavanderia: ecco come lavarle comodamente in lavatrice

Scopriamo alcuni semplici trucchi per lavare piumini e giacche pesanti direttamente a casa senza passare per la lavanderia, risparmiando così anche denaro prezioso.

Le giacche pesanti e i piumini sono capi di abbigliamento indispensabili per affrontare il freddo invernale, ma spesso sono difficili da lavare e richiedono l’intervento di una lavanderia professionale. Tuttavia, con alcuni accorgimenti è possibile pulirli in casa, risparmiando tempo e denaro. Ecco come fare.

Il primo passo è verificare l’etichetta del capo e seguire le istruzioni del produttore. Alcuni materiali, come la lana o il cashmere, possono infatti rovinarsi se lavati in lavatrice o con prodotti aggressivi. In generale, si consiglia di usare un detergente delicato, specifico per i tessuti sintetici o naturali, a seconda del caso.

Il secondo passo è scegliere il programma di lavaggio più adatto. Per le giacche pesanti e i piumini si consiglia di usare un ciclo delicato, a bassa temperatura (non superiore ai 30 gradi) e con una centrifuga ridotta. Inoltre, è importante non sovraccaricare la lavatrice e inserire solo uno o due capi alla volta, per evitare che si deformino o si ammassino.

Il terzo passo è asciugare correttamente il capo. Per le giacche pesanti e i piumini si sconsiglia l’uso dell’asciugatrice, che potrebbe danneggiare le fibre o le cuciture. Invece, si può stendere il capo su una superficie piana, all’ombra e al riparo dal vento, e girarlo ogni tanto per favorire un’asciugatura uniforme. Per evitare che il piumino si appiattisca, si può sbatterlo delicatamente o inserire alcune palline da tennis nella lavatrice durante il lavaggio.

Bastano pochi e semplici passaggi

Il quarto passo è stirare il capo, se necessario. Per le giacche pesanti e i piumini si consiglia di usare un ferro da stiro a vapore, a bassa temperatura e senza pressione. Si può anche usare uno spray antipiega per facilitare l’operazione. Si deve stirare il capo al rovescio, evitando le cuciture e le zone imbottite.

Seguendo questi semplici passaggi, è possibile pulire le giacche pesanti e i piumini in casa, senza dover ricorrere alla lavanderia e senza compromettere la qualità dei capi. In questo modo, si potrà godere del calore e del comfort di questi indumenti per tutta la stagione invernale.

Normalmente, se risulta necessario lavare i capi in lavanderia, ci sono alcune cose da tenere in considerazione per ottenere i migliori risultati. Innanzitutto, scegliere una lavanderia di fiducia che usi prodotti di qualità e che abbia macchine efficienti e pulite. Inoltre si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio presenti sulle etichette dei capi, e separare i capi per colore e tessuto prima di consegnarli alla lavanderia. Ma grazie ai piccoli “trucchi” sopraelencati, sicuramente non sarà quasi più necessario.