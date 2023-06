Find N2 Flip, display più grande di samsung: finalmente una gioia

Il progresso tecnologico è stato davvero intenso e significativo nel corso degli ultimi 20 anni circa. Uno dei cambiamenti più importanti e che hanno segnato inevitabilmente la storia del progresso tecnologico consiste sicuramente nell’arrivo di internet verso la fine degli anni ’90, e la sua successiva diffusione in modo sempre più capillare dai primi anni 2000 fino ad oggi.

Internet a sua volta ha apportato diversi e importanti cambiamenti: pensiamo per esempio all’introduzione dei celebri social network, capitanati rispettivamente dai colossi del settore quali ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta.

Oltre a questo è cambiata sensibilmente anche la modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi: se durante gli anni 2000 infatti facevamo uso dei sistemi di videonoleggio come Blockbuster, al giorno d’oggi questi sono stati letteralmente soppiantati dalle più celebri piattaforme di streaming, come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e via dicendo.

Un altro cambiamento davvero significativo che abbiamo registrato, poi, è consistito nell’avvento degli smartphone, che hanno fatto proprio della loro connessione a internet il loro punto di forza da cui partire. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito poi all’introduzione dei primi dispositivi pieghevoli, che portano finalmente una decisa ventata d’aria fresca a questo settore.

Quest’oggi in particolare vi parleremo di Oppo Find N2 Flip, che rappresenta a tutti gli effetti uno dei concorrenti di punta del pieghevole di Samsung, ovvero il Galaxy Flip Z4: scopriamone insieme tutte le caratteristiche.

Specifiche tecniche

Partiamo da un’ottimo schermo esterno, con una diagonale da ben 3.26 pollici, assieme al display interno da 6.8 pollici, caratterizzato da un aspect ratio di 21:9. Ottimo il comparto fotografico, con un sensore della fotocamera da 50 megapixel, realizzato in stretta collaborazione con il celebre marchio di settore Hasselblad.

In base a quanto dichiarato dalla stessa compagnia Oppo, tralaltro, il dispositivo è in grado di resistere a più di 400’000 piegature, mostrandosi dunque resistente sul lungo periodo d’utilizzo. Buona anche l’autonomia della batteria, con una capacità da 4300 mAh, e con la possibilità tra le altre cose di ricaricarsi del 50% sul totale nel giro di nemmeno 30 minuti, grazie alla funzionalità di ricarica rapida.

Per chi fosse interessato, Oppo Find N2 Flip è disponibile alla vendita al prezzo suggerito di 1199 euro, sia a livello dei negozi fisici che e-commerce.