Bancomat, ecco cosa accade quando sfori il limite: fai attenzione

Abbiamo assistito a numerose e variegate innovazioni dal punto di vista tecnologico nel corso degli ultimi 20 anni circa.

Pensiamo all’arrivo di internet e alla sua successiva diffusione in modo capillare, che ha permesso una rivoluzione in tantissimi ambiti. Primo tra tutti l’arrivo dei social network, come per esempio Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta.

Oltre a questo ricordiamo anche l’arrivo degli smartphone, divisi rispettivamente in dispositivi di fascia alta, fascia media e infine fascia bassa, che hanno inevitabilmente stravolto le nostre vite e le nostre modalità per comunicare. Diversi cambiamenti li abbiamo registrati anche a livello dei sistemi di pagamento: se infatti fino a poco tempo fa utilizzavamo in maniera preponderante il denaro in contanti, regolarmente prelevato presso gli sportelli Bancomat, ad oggi tutto questo è cambiato a favore dei pagamenti elettronici, garantiti nella fattispecie dalle carte di credito e dalle carte di credito, eventualmente associate ad un conto corrente.

Questo è stato poi ulteriormente favorito dall’introduzione dei chip NFC di ultima generazione, che permettono tra le altre cose di effettuare pagamenti in maniera semplice e veloce, senza dover nemmeno necessariamente strisciare la propria carta di credito in corrispondenza del POS dell’esercizio commerciale.

Malgrado tutta questa innovazione, però, sono ancora tante le persone (soprattutto i più anziani, in particolar modo) a effettuare regolarmente prelievi di denaro in contanti presso gli sportelli Bancomat a loro più vicino, per effettuare la spesa quotidiana.

Attenti allo sportello

In questi casi però bisogna prestare attenzione ad alcuni dettagli: scopriamo insieme di cosa si tratta. Una cosa molto importante di cui tener conto, è che durante il prelievo di denaro in contanti c’è un tempo limitato per ritirare le banconote, una volta uscite dallo sportello stesso.

Questo limite è generalmente fissato a 30 secondi, ed è bene quindi prenderli prima di questo lasso di tempo. Può capitare però che ci si distragga facilmente per le cause più disparate, come può essere una chiamata imminente o altre cose di questo genere. Tranquilli, non disperatevi: nel caso in cui scadano i 30 secondi, il denaro ritorna semplicemente all’interno dello sportello Bancomat e non viene perso, e né questa costituirà una perdita nei confronti del vostro conto corrente.

Discorso leggermente diverso nel caso lo sportello Bancomat faccia parte di un circuito esterno alla vostra banca: in questo caso per poter riottenere il denaro prelevato e non effettivamente ritirato, sarà necessario attendere un paio di giorni, ma anche in questo caso non comporterà alcuna perdita sul vostro conto.