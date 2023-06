Cellulare, prima di darlo fai questo I Vedono solo quello che vuoi tu

Cellulare e privacy, un binomio irresistibile. Come fare per tutelare i propri dati quando si presta il cellulare? C’è un utile trucco.

C’è forse un oggetto col quale trascorriamo più tempo, ogni giorno, al di fuori del cellulare? Nell’ambito elettronico probabilmente è l’oggetto più onnipresente immaginabile, una continua, accanita, distrazione. Le nostre mani hanno il cellulare in mano praticamente (quasi) sempre. Alla toilette, al bagno, alla cucina, in camera da letto, in bus, in treno, in auto, in ospedale. Il cellulare è pertanto davvero ovunque, ubiquo a ogni situazione.

In quest’ambito dare in mano a un amico o ad un collega il proprio smartphone è sempre un affare delicato; si tratta di un oggetto personale, non è chiaro cosa potrebbe farci. Potrebbe coinvolgervi in una truffa o banalmente prosciugarvi tutto il credito disponibile. Per non parlare di testi, foto e app che si preferisce mantenere privati.

E cosa dire dei bambini? Vi sono applicazioni, come Tinder, che è bene non vedano o utilizzino. Un altro caso classico è la persona che chiede di utilizzare il proprio cellulare mentre si è in strada, per farne chissà cosa; “ho finito il credito, devo chiamare subito un amico“. “Mi lasci usare il cellulare per un secondo? E’ un’emergenza, mi sono perso!” E così via, accedendo ad app fondamentali come quelle della banca o delle Poste o delle mail personali.

Vi è però una facile soluzione, a patto di usare Android. E’ infatti possibile ‘bloccare’ lo schermo, ‘congelarlo’ e consegnare il cellulare nella mano dell’amico con solo l’app che chiedeva accessibile. Una misura di sicurezza molto utile che, nella pratica, ‘blocca’ lo schermo impedendo usi & abusi del proprio cellulare. Naturalmente lo schermo deve poi essere nuovamente disattivato dal suo legittimo possessore, altrimenti rimane fermo.

Come ‘bloccare’ lo schermo, l’utile trucco

La prima cosa da fare è assicurarsi di avere Android versione 11 o successive. Poi occorre andare sulle impostazioni del cellulare, nella sezione sicurezza, avanzati e infine scegliere il blocco su schermo.

Successivamente, onde selezionare un’applicazione, è possibile toccare il pulsante panoramica, cioè il pulsante che ricorda un quadrato sulla patte bassa dello schermo. Occorre poi toccarlo e selezionare quale app aggiungere, prima di confermare l’azione. Infine si preme avvio.

Per poter uscire dall’app, infine, sarà necessario inserire il pin, onde navigare normalmente nella gamma di applicazioni. Insomma, un altro utile ‘hack’.