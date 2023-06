Lavatrice, se vuoi metterla qui devi metterci questo: è pericolosissimo

Scopriamo i molteplici utilizzi della lavatrice, e se sia meglio o meno collocarla all’interno o all’esterno della propria abitazione, anche per esigenze di spazio.

La lavatrice è un elettrodomestico che facilita il lavaggio degli indumenti sporchi. Per usare una lavatrice, bisogna seguire alcuni passaggi fondamentali: separare la biancheria per colore e peso, scegliere il detersivo e gli additivi adatti, impostare il programma di lavaggio più adatto e avviare la macchina.

La lavatrice funziona agitando i capi nel cestello pieno d’acqua e detergente, per poi sciacquarli e centrifugarli. La lavatrice è una macchina versatile che può lavare diversi tipi di tessuti a diverse temperature e velocità. La lavatrice è anche una macchina ecologica che consente di risparmiare acqua ed energia se usata correttamente.

La capacità della lavatrice dipende dal numero di persone che compongono la famiglia e dalla frequenza dei lavaggi. In generale, si consiglia una capacità di 5-6 kg per una persona sola o una coppia, di 7-8 kg per una famiglia di 3-4 persone e di 9-10 kg per una famiglia numerosa. Ovviamente, più grande è la capacità, più alto è il consumo di acqua e di energia.

La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile per la pulizia e l’igiene dei nostri vestiti, ma non sempre si dispone di uno spazio adeguato all’interno della casa per collocarla. In alcuni casi, si può optare per una soluzione alternativa: installare la lavatrice all’esterno, in un balcone, in una veranda o in un giardino. Tuttavia, questa scelta comporta alcuni accorgimenti per proteggere la macchina dagli agenti atmosferici e da eventuali danni.

Basta prestare attenzione ai piccoli dettagli

Innanzitutto, bisogna assicurarsi che ci sia una presa elettrica a norma e un rubinetto dell’acqua nelle vicinanze del luogo dove si vuole posizionare la lavatrice. Inoltre, bisogna verificare che il pavimento sia stabile e livellato, per evitare vibrazioni e rumori eccessivi durante il funzionamento. Se la lavatrice è esposta al sole diretto, è bene coprirla con un telo o una tenda quando non è in uso, per evitare il surriscaldamento dei componenti e lo sbiadimento dei colori.

Se invece la lavatrice è esposta alla pioggia o all’umidità, è necessario proteggerla con una copertura impermeabile e traspirante, che lasci circolare l’aria e impedisca la formazione di muffe e ruggine. Infine, se la lavatrice è esposta al freddo o al gelo, è opportuno svuotare il tubo di scarico dell’acqua dopo ogni lavaggio, per evitare che si congeli e si rompa.

Seguendo questi semplici consigli, è possibile installare la lavatrice all’esterno della casa senza comprometterne l’efficienza e la durata. In questo modo, si può risparmiare spazio all’interno della casa e sfruttare al meglio lo spazio esterno a disposizione.