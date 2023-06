Canone Rai, puoi smettere di pagarlo: ti basta mandare questa comunicazione: mancano pochi giorni e non puoi più

Sono rimasti pochi giorni per richiedere l’esenzione del Canone Rai: vediamo a chi spetta e come inviare la domanda.

Il pagamento delle tasse è già di per sé un tasto dolente per milioni di cittadini, ma quando si parla del Canone Rai, possiamo dire per certo che la maggior parte delle persone farebbero di tutto per abolirlo. Sicuramente è complice il fatto che in un periodo storico segnato dalla crisi economica, anche la minima spesa viene calcolata dalle tasche delle famiglie.

Se fino a poco tempo fa lo trovavamo nella bolletta della luce, la tassa è tornata ad essere un’imposta unica finalizzata a coloro che dispongono di almeno un dispositivo collegato all’antenna della propria abitazione.

In realtà, esistono alcune condizioni in cui è possibile richiedere l’esenzione della tassa, ma per quest’anno è di fondamentale importanza muoversi, visto che mancano ancora pochi giorni per inviare la domanda. Se pensate che la procedura sia troppo impegnativa o comunque complessa, nessun problema: vi spieghiamo passo a passo come inviare la domanda.

In primo luogo vedremo come procedere alla richiesta che vi darà la possibilità di smettere di versare ulteriore denaro alle casse dello Stato, in seguito i requisiti necessari per inviare la domanda.

Come chiedere l’esenzione del Canone Rai

Prima di tutto è bene sapere che per effettuare la richiesta, va scaricato il modulo direttamente dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Qui troverete la pagina dove è possibile scaricare i moduli, suddivisi in base alla categoria di appartenenza. Per quest’anno è possibile richiedere l’esonero del secondo semestre, ossia la quota dovuta da luglio a dicembre 2023. Per effettuare la domanda si ha tempo sino al 30 giugno 2023.

Il documento va compilato e presentato esclusivamente dai titolari dell’utenza, per via telematica, o tramite raccomandata in posta senza busta all’indirizzo “Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino I, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”.

Chi può accedere all’esenzione del Canone Rai

Ovviamente per ricevere l’esenzione bisogna soddisfare determinati requisiti, il primo è sicuramente chi ha attivo un’utenza elettrica ma non dispone di alcun apparecchio; ma esistono altre tipologie di persone che possono fare richiesta, e sono: agenti diplomatici; funzionari o impiegati consolari; funzionari di organizzazioni internazionali; militari di cittadinanza non italiana; personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze NATO di stanza in Italia; ed infine tutti i cittadini che hanno compiuto i 75 anni con reddito inferiore agli ottomila euro all’anno. La domanda va presentata ogni anno, preferibilmente da luglio a febbraio, in modo da ottenere l’esenzione per tutto l’arco dell’anno nuovo.