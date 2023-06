Bollette, se non le hai pagate arriva la super notizia: paghi molto meno se fai così

Da ormai un bel po’ di mesi a questa parte, il caro energia è indubbiamente una triste realtà che sta interessando (per non dire affliggendo) non solo l’Italia, ma l’Europa nella sua interezza.

Per essere precisi il tutto è iniziato all’incirca un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle cicatrici che si sono poi diffuse a macchia d’olio sull’intero continente europeo, con conseguenze rilevabili e significative dal punto di vista economico e (soprattutto) energetico.

Il primo dato è stato in particolare l’aumento del costo dei prodotti alimentari apparentemente più semplici e di facile reperibilità, primi tra tutti la farina e l’olio dei semi di arachidi, che proprio a causa dello scoppio della guerra in Ucraina hanno subito un’impennata che mai s’era vista prima.

Lo stesso possiamo dire per quel che riguarda l’energia elettrica e il gas metano, che hanno subito degli aumenti sconsiderati. Tali stessi aumenti hanno praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come per esempio Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, causando non pochi disagi e malessere tra la popolazione europea in generale.

Fortunatamente i principali governi europei si sono dati da fare praticamente in maniera immediata, con diversi provvedimenti volti proprio a venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose.

Una comoda soluzione

Nel caso specifico e contingente del governo italiano, in particolare, ricordiamo i decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che hanno portato tra le altre cose il celebre bonus da 150 euro che ricordiamo tutti, grazie al quale è possibile detrarre la cifra direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia. Oltre a questo ricordiamo poi tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che presentano classi altissime d’efficienza energetica (partendo dalle A+ o superiori), che consentono a loro volta di risparmiare cifre considerevoli dati i consumi sensibilmente ridotti.

Purtroppo tutti questi aiuti non sono bastati in moltissimi casi, e diverse famiglie italiane rischiano tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà, arrivando addirittura a non pagare le bollette. Ricordiamo che in questo caso specifico è prevista una penale, oltre che una riduzione pari al 15% della potenza del contatore. Cosa accade però quando ci dimentichiamo di pagare le bollette?

Non tutto è perduto in questo caso, dal momento che la Legge di Bilancio risalente al 2020 ha stabilito che la società ha a disposizione due anni di tempo per sollecitare il pagamento, una volta trascorsi il pagamento andrà automaticamente in prescrizione, alleggerendo così le tasche dei consumatori.