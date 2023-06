Forno, risparmia una montagna di soldi a fine mese con la ciotola: ecco il trucco definitivo

Come abbiamo ormai ribadito più e più volte nel corso del tempo, ci troviamo in una situazione senz’ombra di dubbio difficile per l’Italia intera e per l’Europa in generale.

Tutto questo è incominciato all’incirca un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei conflitti in Ucraina, i quali hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze che si sono poi riflettute a macchia d’olio sull’intero continente europeo. Citiamo prima di tutto gli aumenti incontrollati che abbiamo registrato a livello dei prodotti alimentari apparentemente più comuni e banali, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno conseguentemente portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo si sono poi verificati in un secondo momento ulteriori rialzi, stavolta indirizzati all’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano. Son stati proprio tali aumenti a mettere in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia (come per esempio Enel Energia, nel caso del territorio italiano), costringendole di conseguenza ad aumentare di pari passo il costo delle relative bollette mensili dell’energia.

In questo clima assolutamente difficoltoso e per nulla semplice, non possiamo di certo dire nulla in merito ai provvedimenti presi in essere da parte dei principali governi europei, che si sono attivati in men che non si dica per venire incontro alle fasce di popolazione più deboli. Nel caso del governo italiano, tanto per fare un esempio, citiamo i decreti Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno permesso di introdurre tra le altre cose diversi bonus e agevolazioni. Tra tutti, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi presentano infatti un’alta classe d’efficienza energetica, il che permette loro di risparmiare cifre significative dati i consumi sensibilmente ridotti, rispetto agli elettrodomestici tradizionali che consumano molto di più. Ricordiamo infine il Superbonus 110%, che ha permesso di realizzare un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, e ottenere così una buona fonte d’energia alternativa.

La soluzione a tutto

Purtroppo tutto questo non è bastato per tantissime famiglie italiane, che hanno rischiato di incorrere nella soglia di povertà, essendo particolarmente aggravati dal peso così oneroso delle bollette mensili dell’energia. Proprio alla luce di questo abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile per cercare di usare meno energia elettrica possibile, e risparmiare conseguentemente sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa: scopriamo insieme come.

Oggi in particolare vi illustriamo il metodo della ciotola, essenziale per la pulizia del vostro forno elettrico. Dovrete infatti armarvi di aceto, riempiendo una ciotola con acqua e aceto. Una volta creata questa soluzione, riponete la ciotola al centro del forno e fatelo partire, impostando una temperatura di circa 180 gradi.

In questo modo riuscirete a scrostare gran parte dello sporco, praticando una buona manutenzione del forno elettrico che, conseguentemente, funzionerà meglio e vi permetterà di risparmiare cifre considerevoli.