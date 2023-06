Carta di credito, ti svuotano il conto mentre cammini: non c’è niente da fare

Durante gli ultimi 20 anni, sono stati davvero tanti e innumerevoli i cambiamenti dal punto di vista del progresso tecnologico.

Quest’ultimo è stato favorito in larga parte dall’avvento e dalla sua successiva diffusione capillare di internet, che ha permesso tantissime cose. Pensiamo per esempio all’avvento dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok e chi ne ha più ne metta, così come anche l’arrivo degli smartphone, che hanno fatto proprio della loro connessione a internet (di cui sono dotati) il loro effettivo punto di forza, con l’introduzione delle applicazioni.

L’avvento di internet ha poi permesso anche l’arrivo dei portali e-commerce, come per esempio Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e via dicendo. Sono proprio questi che hanno favorito tra le altre cose la graduale transizione nel sistema dei pagamenti. Se infatti fino a qualche tempo fa eravamo fermi all’utilizzo del denaro in contanti per il pagamento presso gli esercizi commerciali, ad oggi la situazione non è esattamente così.

Il denaro in contanti sta per essere infatti progressivamente soppiantato dall’utilizzo delle carte di credito e di debito, eventualmente associate ad un conto corrente. Questo passaggio è stato poi ulteriormente favorito dall’utilizzo e dalla relativa introduzione dei chip NFC all’interno degli smartphone di ultima generazione, i quali permettono di associare una carta di credito (o di debito) al proprio smartphone, e pagare senza dover necessariamente strisciare la propria carta, esponendo a eventuali e probabili rischi.

È proprio su questo che ci focalizzeremo oggi, parlando dei rischi a cui è possibile andare incontro con l’utilizzo delle carte di credito e di debito. Nel caso in cui non si prestasse attenzione, infatti, c’è un elevato rischio per i possessori delle carte: scopriamo insieme di cosa si tratta e come evitare e sventare questa truffa.

Attenti nei luoghi pubblici

Una delle caratteristiche più innovative delle carte di credito di ultima generazione è il loro essere contactless: è infatti sufficiente appoggiare la propria carta nelle vicinanze del POS per pagare in maniera facile e veloce. Come tutte le cose comode e innovative, però, bisogna anche prestare ovviamente attenzione al rovescio della medaglia: questo contatto immediato può infatti facilitare l’insorgenza di truffe all’interno dei luoghi pubblici, da parte di alcuni possibili malintenzionati.

Può infatti succedere che alcuni truffatori siano dotati di particolari strumenti in grado di riconoscere automaticamente le carte con cui si trovano a contatto, riuscendo dunque ad estorcere i dati sensibili del povero malcapitato di turno, riuscendo così a fare acquisti a sua insaputa.

È proprio sulla base di questo che vi raccomandiamo caldamente di utilizzare supporti in plastica (o materiale di altro tipo) con cui isolare le vostre carte contactless, ed evitare problematiche di questo tipo.