Bonus condizionatori, estate al fresco senza spendere un euro: notizia straordinaria I Affare imperdibile

Il clima a livello italiano ed europeo non è di certo tra i più semplici, dal momento che stiamo vivendo una situazione mai vissuta prima d’ora dal punto di vista economico, e soprattutto energetico.

A seguito della pandemia, uno degli eventi scatenanti e sicuramente più rilevanti è senz’ombra di dubbio lo scoppio dei conflitti in Ucraina, le cui conseguenze si sono sparse un po’ su tutto il continente, in un secondo momento.

Prima tra tutte l’inflazione a livello del settore alimentare, con l’aumento dei prezzi a livelli stellari, anche per i prodotti apparentante più semplici come la farina, o l’olio di semi di arachidi. A questa inflazione del settore alimentare è poi succeduta la crisi energetica, con il rialzo incontrollato del costo rispettivamente del gas metano e dell’energia elettrica. Ciò ha costretto, come diretta conseguenza, le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle relative bollette mensili dell’energia.

Tanti son stati gli aiuti statali e regionali forniti da parte delle principali autorità governative europee. Nel caso del governo italiano ricordiamo in particolar modo il bonus da 150 euro, la cui cifra si può detrarre senza alcun tipo di problema dalla voce dei consumi, alleggerendo di conseguenza le bollette in maniera semplice e veloce. A questo aggiungiamo poi tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali rivolte all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi ultimi presentano infatti molto spesso un’alta classe d’efficienza energetica: più è alta la classe d’efficienza energetica, minori saranno conseguentemente i consumi richiesti, con tutti i benefici che ne derivano a livello del costo delle bollette mensili dell’energia.

Allarme caldo

Durante i caldi e afosi mesi estivi (rappresentati in larga parte da luglio e agosto, mesi in cui si raggiungono le temperature massime) è però bene garantire un’adeguata temperatura all’interno del proprio ambiente domestico. Questo è assicurato come ben sappiamo dal lavoro del condizionatore, uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati nel corso dell’estate.

È proprio sui condizionatori che si concentra l’ultimo bonus stanziato da parte del governo, che prevede fino al 65% del rimborso sull’acquisto di un condizionatore dotato di pompa di calore. La pompa di calore consente infatti un buon risparmio energetico, e questo comporta chiaramente dei vantaggi a livello delle bollette.

Ricordiamo a tutti che, per chi fosse interessato, il bonus condizionatori sarà valido entro il prossimo 31 dicembre 2023. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane, per vedere se il governo introdurrà eventualmente nuovi bonus contro il caro energia.