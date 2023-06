Caro energia, arriva la distruzione estiva: non accendere il condizionatore

È da ormai mesi e mesi che il caro energia è una triste realtà, non solo del territorio italiano ma del continente europeo in generale.

Tutto è nato in concomitanza con lo scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze che si sono poi sparse a macchia d’olio sull’intero continente europeo. Pensiamo in primis all’aumento considerevole dei prodotti alimentari, anche i più semplici come per esempio l’olio di semi di arachidi, che hanno dunque portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questo si va a sommare poi il rialzo del costo di entrambe le forme d’energia, rispettivamente nella forma di energia elettrica e di gas metano. Tali aumenti nello specifico hanno di fatto obbligato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo relativo delle bollette, creando non poco malessere e disagio a livello dei cittadini europei.

In questo clima davvero complesso, fortunatamente nulla possiamo dire in merito ai governi europei più importanti, che hanno attuato immediatamente dei provvedimenti con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose.

Nel caso più specifico del governo italiano, ricordiamo in particolare il celebre bonus da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle relative bollette, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi infatti sono spesso e volentieri caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, il che consente loro di abbattere significativamente i costi, portando ad un drastico calo a livello del costo delle bollette dell’energia.

Consigli utili

Purtroppo tutti questi aiuti statali e regionali non sono stati sufficienti ad arginare il problema del caro energia, soprattutto per tantissime famiglie italiane che rischiano tutt’oggi di andare incontro alla soglia di povertà. Alla luce di questo, È proprio per questo motivo che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in modo tale da abbattere il più possibile i costi e alleggerire le bollette.

Nella fattispecie ci concentreremo sugli elettrodomestici, di cui al giorno d’oggi facciamo un uso massivo e intenso. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi i dispositivi di cui facciamo uso per svolgere le nostre mansioni quotidiane. Uno in particolare consuma davvero tanto e lo usiamo soprattutto durante questi mesi caldi e afosi: si tratta del condizionatore, che nel caso di classi energetiche molto basse può arrivare ad un consumo di 430 kWh all’anno.

È per questo dunque che vi consigliamo di affiancare il condizionatore ad un ventilatore, che consuma sensibilmente di meno, o eventualmente sostituirlo con un dispositivo di fascia energetica più alta.