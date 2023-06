Wi-Fi, con questo test capisci se funziona veramente: fallo subito

Scopriamo come effettuare un test direttamente da PC per capire la velocità e la potenza del proprio router wi-fi, ed eventualmente sostituirlo con uno più all’avanguardia.

Il router wi-fi domestico è un dispositivo che permette di connettere vari dispositivi alla rete internet senza fili. Per verificare se il router funziona bene e offre una buona qualità del segnale, è possibile effettuare un test di velocità e potenza.

Questo test consiste nel misurare la velocità di download e upload dei dati, ovvero la quantità di informazioni che si possono scaricare e caricare dalla rete in un determinato tempo, e la potenza del segnale wi-fi, ovvero l’intensità della connessione tra il router e i dispositivi.

Per effettuare il test di velocità e potenza del proprio router wi-fi domestico, si possono seguire questi passi: scegliere un sito web o un’applicazione che offra il servizio di test di velocità, come ad esempio Speedtest.net, Fast.com o Uswitch; posizionare il dispositivo da cui si vuole effettuare il test il più vicino possibile al router, evitando ostacoli come muri o mobili che possano interferire con il segnale; assicurarsi che il dispositivo sia connesso alla rete wi-fi del router e non ad altre reti disponibili, come ad esempio quella del vicino o quella pubblica.

Successivamente, avviare il test di velocità e attendere che vengano mostrati i risultati, che indicano la velocità di download e upload in Mbps (megabit per secondo) e la latenza in ms (millisecondi), ovvero il tempo che impiega un pacchetto di dati a raggiungere il server e tornare indietro. Infine, ripetere il test da diverse posizioni della casa, per verificare se ci sono differenze significative nella velocità e nella potenza del segnale.

Pochi semplici passaggi e la verità verrà scoperta

Il test di velocità e potenza del proprio router wi-fi domestico può essere utile per capire se il router è adeguato alle proprie esigenze di navigazione, se è necessario cambiare le impostazioni del router o se è opportuno acquistare un router più performante o un ripetitore di segnale.

In generale, si considera una buona velocità di download quella superiore a 25 Mbps e una buona velocità di upload quella superiore a 3 Mbps, mentre si considera una buona potenza del segnale quella superiore a -60 dBm (decibel-milliwatt).

Se, invece, ci si accorge che è necessario cambiare il proprio router, si può optare per uno con wi-fi 6 o 7. La potenza del Wi-Fi 6 e 7 è una delle tecnologie più avanzate nel campo della connettività wireless. Questi standard offrono una velocità di trasmissione dati molto superiore rispetto alle generazioni precedenti, oltre a una maggiore efficienza energetica e una minore interferenza. Essi sono in grado di supportare un numero elevato di dispositivi connessi contemporaneamente, garantendo un’ottima qualità del segnale anche in ambienti affollati.