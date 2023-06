Aereo, non volare mai qua: nessuno lo sa ma ci sono stati tanti incidenti

Secondo una recente analisi, esistono delle postazioni aeree con maggiori probabilità di sopravvivenza in caso d’incidente.

Ci stiamo avvicinando all’estate e in questo periodo dell’anno l’aereo risulta uno dei mezzi più gettonati per raggiungere le nostre mete da sogno. Le vacanze sono sicuramente uno dei motivi principali per cui ogni anno milioni di persone volano ad alta quota; seguiti da coloro che lo utilizzano tutto l’anno per lavoro o per spostamenti familiari.

Ad ogni modo, l’aereo rappresenta sicuramente uno dei mezzi di trasporto che incute più terrore in assoluto, tuttavia è anche quello con meno probabilità d’incidente. Questa frase ridondante ci viene ripetuta spesso, assieme alle indicazioni di sicurezza che ci vengono date quando saliamo a bordo, perché si sa, seppur si tratta di probabilità molto basse, gestire un’incidente aereo non è proprio una passeggiata.

Ad ogni modo, superata la paura, una volta che decidiamo di prenotare un volo, la prima cosa a cui pensiamo sono le postazioni. Nel momento in cui prenotiamo infatti, ci vengono messi davanti i posti disponibili; e in linea massima le preferenze sono sempre le stesse: quelle anteriori, mal che vada quelle posteriori, ma all’idea di quelle centrali la questione inizia a dar noia.

I posti anteriori sono sicuramente quelli più semplici per uscire all’arrivo, mentre quelli posteriori ci riservano più intimità, ma quelli centrali? Di solito sono i più odiati. L’ala infatti, ci fa perdere la visuale del panorama dal finestrino. Insomma, quando scegliamo i posti siamo tentati dal confort, ma se vi dicessimo che esistono delle postazioni con maggior probabilità di rimanere vivi in caso di un ipotetico incidente? Ancora oggi Nessuno lo sa.

Incidenti aerei: la statistica delle postazioni più sicure

A farci luce sulla questione è stata un’analisi del Time, che ha esaminato un enorme database di ben 35 anni di dati riguardanti gli incidenti aerei. Da quanto è emerso, i sedili centrali nella parte posteriore di un aereo sono soggetti ad un tasso di mortalità più basso in assoluto con un 28%, rispetto ai sedili del corridoio nella parte centrale che contano un 44%. In parole semplici, i primi sono statisticamente più sicuri; e a questo c’è una spiegazione logica.

Se diamo uno sguardo a questa immagine di Time video, i posti gialli sono associati ad un tasso basso di mortalità, in arancione medio, finendo con il rosso che rappresenta il rischio più alto. I sedili che si trovano nella parte anteriore dell’aereo hanno un tasso di mortalità medio del 38%, quelli centrali del 39% e nella parte posteriore la percentuale scende al 32%.

Ovviamente dipende dal tipo di impatto aereo, ma il motivo per cui i sedili centrali risultano più sicuri di quelli vicino al finestrino o al corridoio, è che la persona nel mezzo è coperta dai passeggeri che lo proteggono da entrambi i lati.