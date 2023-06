Condizionatore, con quest’alternativa non ti serve più: i costi scendono vicini allo zero

È un periodo di grave crisi per l’Italia e per il continente europeo in generale, che non se la sta di certo passando bene da un punto di vista economico ed energetico.

I rincari e le diverse problematiche hanno avuto inizio lo scorso anno, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato delle conseguenze dal punto di vista sia economico che energetico.

Basti pensare per esempio all’aumento del costo dei prodotti alimentari apparentemente più banali, come ad esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo anche l’aumento dei costi che si è verificato a livello dell’energia elettrica e del gas metano. Tali rialzi sconsiderati hanno conseguentemente obbligato le principali compagnie fornitrici d’energia (tra cui Enel Energia nel caso del territorio italiano, per esempio), ad aumentare di pari passo il costo delle relative bollette mensili, causando non poco disagio e malessere tra la popolazione generale.

Fortunatamente i principali governi europei sono intervenuti immediatamente nel tentativo di ripristinare la situazione e venire in contro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, grazie al quale è possibile detrarre questa somma direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi, infatti, consumano sensibilmente di meno, e dunque permettono di avere un significativo risparmio in termini di energia, e conseguentemente sulle prossime bollette.

La soluzione a tutto

Malgrado questi significativi e sostanziali aiuti da parte delle autorità, però, sono ancora molte le famiglie italiane che rischiano tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà, dal momento che non possono permettersi di pagare bollette così pesanti.

Ecco dunque che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento utile, in modo da risparmiare più energia elettrica possibile, e conseguentemente avere un cospicuo risparmio sulle bollette alla fine del mese. Oggi in particolare ci concentreremo sul condizionatore, elettrodomestico che utilizziamo moltissimo soprattutto durante i mesi estivi più caldi, come per esempio luglio e agosto. Il condizionatore è senz’ombra di dubbio tra i dispositivi che consumano di più all’interno dell’ambiente casalingo, ma fortunatamente abbiamo per voi un’ottima alternativa, rappresentata in questo caso dal ventilatore.

Il ventilatore infatti consuma sensibilmente di meno rispetto al condizionatore (indicativamente a cavallo tra i 15 e i 100 W), e oltre a questo presenta un enorme vantaggio in termini di impatto ambientale, dal momento che permette di risparmiare sulle emissioni di carbonio.