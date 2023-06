Instagram, da oggi puoi sapere cosa ti nasconde: ti basta fare così

Nel corso degli ultimi 20 anni circa abbiamo assistito a grandi e numerosi cambiamenti dettati dal progresso dal punto di vista tecnologico. Uno dei cambiamenti senz’ombra di dubbio più significativi consiste nell’avvento di internet e della sua successiva diffusione su scala mondiale.

Nel giro di pochi anni infatti abbiamo assistito ad una graduale transizione di questo tipo, e la connessione ADSL è praticamente diventata uno standard ovunque, così come la fibra ottica che ormai sta raggiungendo gran parte delle città italiane, anche quelle minori. È stato proprio l’arrivo e la conseguente diffusione di internet a permettere diversi cambiamenti: primo tra tutti ricordiamo l’avvento degli smartphone, che hanno inevitabilmente modificato le nostre vite quotidiane, facendo proprio della connessione a internet il loro punto di forza.

Un altro cambiamento importante e significativo a tal proposito è l’arrivo dei social network, che ormai esistono sul web da più di dieci anni e passa, capitanati rispettivamente da Facebook, Twitter, Instagram e infine Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane. Essi hanno letteralmente cambiato le nostre vite e anche la fruizione dei mass-media, che era molto diversa fino a qualche anno fa.

Oggi nella fattispecie ci concentreremo su Instagram, che è senza dubbio uno dei social network più utilizzati tra quelli attualmente esistenti. È in arrivo infatti una funzionalità che potrebbe interessare molti utenti: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Da un bel po’ ormai è possibile mutare alcuni utenti su Instagram: si tratta di una funzione che strizza l’occhio alla funzione Pausa che abbiamo già visto precedentemente in passato su Facebook. Questa funzione permette infatti di mutare determinate persone che seguiamo, senza necessariamente eliminarle dagli account seguiti o addirittura bloccarle.

Scopri chi ti ha mutato

Ad oggi però, siamo venuti a conoscenza di un pratico metodo per scoprire se qualcuno ci ha mutato. Uno dei primi metodi è chiaramente quello di visualizzare le interazioni che hanno determinati utenti nei confronti dei nostri contenuti: se qualcuno infatti fino a qualche mese fa metteva regolarmente like o pubblicava commenti sotto le nostre foto per poi improvvisamente sparire, potrebbe infatti averci mutato.

Ricordiamo infatti che questa opzione è completamente silente, e non porta a nessuna notifica nei confronti della persona che è stata mutata, che in questo caso non si accorgerà di niente.

Lo stesso di applica se questi utenti commentano eventualmente i post di altre persone, suggerendo quindi di aver mutato il nostro account. Questo è solo una delle tante funzioni arrivate recentemente su Instagram: non ci rimane che attendere le prossime settimane per assistere ai futuri aggiornamenti.