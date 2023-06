Iphone, addio Siri e Maps: non puoi più usarli

Nel corso del tempo, abbiamo assistito a tantissimi cambiamenti dal punto di vista tecnologico.

Ad essere lungimirante in tal senso è stato l’avvento e la sua successiva diffusione in modo capillare, riuscendo così a far diventare la connessione ADSL (e successivamente la fibra ottica, rispettivamente FTTC e FTTH per i più fortunati) praticamente uno standard per gran parte dei capoluoghi e città italiane.

Una delle svolte principali favorite in larga parte da internet consiste senz’ombra di dubbio nell’avvento degli smartphone, che da ormai una decina d’anni a questa parte hanno letteralmente colonizzato il mercato mondiale.

Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone rispettivamente in tre grandi categorie d’appartenenza. Cominciamo rispettivamente dagli smartphone di fascia alta (quest’ultimo anno capitanati rispettivamente da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro), adatti soprattutto a chi è alla ricerca di un processore più potente e un sensore della fotocamera di qualità, seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, utilissimi soprattutto per chi cerca un buon compromesso, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, adatti soprattutto a chi si accontenta di un dispositivo economico e senza nessuna pretesa di sorta.

Oggi in particolare ci concentreremo sugli iPhone, che rappresentano senz’ombra di dubbio la fascia più alta di questi importanti dispositivi, sia in termini di potenza di calcolo che di qualità di sensore della fotocamera, che si rivela essere tra le migliori attualmente a disposizione.

Addio al supporto

Purtroppo però arrivano brutte notizie a tal proposito, in particolare per determinati possessori di modelli di iPhone: scopriamo insieme di cosa si tratta e chi sarà interessato. In base ad alcune indiscrezioni, infatti, le app native come Siri e Mappe cesseranno di funzionare in alcuni dei modelli più vecchi di iPhone, a partire dal mese prossimo. Apple ha infatti annunciato che terminerà il supporto delle vecchie versioni di iOS.

Entrando maggiormente nei dettagli, le versioni interessate saranno comprese rispettivamente tra iOS 11 e 11.2.6, rispettivamente, in cui cesserà il supporto per le due app native sopracitate. Ciò significa che per continuare a utilizzare queste due applicazioni native, sarà necessario installare le versioni di iOS successive, che ovviamente funzionano in maniera ottimale soprattutto negli ultimi modelli di iPhone. Apple ha annunciato in particolare che comparirà una notifica che avviserà l’utente, in modo tale da consigliare l’aggiornamento della sua versione di iOS.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti, che arriveranno senz’altro da Apple per mezzo di un comunicato stampa ufficiale, nel corso delle prossime settimane o mesi.