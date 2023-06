iPhone,ecco il bottone segreto: premendolo riesci a fare questa cosa

Sono davvero tanti i progressi e i cambiamenti tecnologici a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi 20 anni, soprattutto.

Internet in tal senso l’ha fatta da padrona, apportando alcuni tra i più sostanziali cambiamenti nelle nostre vite quotidiane. Ricordiamo in particolare l’arrivo dei social network, tra cui Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok per le fasce di età più giovane e chi ne ha più ne metta. A questi sono seguiti poi gli smartphone, che hanno fatto per l’appunto della connessione a internet il loro punto di forza, riuscendo a conquistare letteralmente il mercato di tutto il mondo.

Siamo soliti suddividere gli smartphone essenzialmente in 3 categorie distinte, partendo dagli smartphone di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati in questo caso da Samsung Galaxy e iPhone 14 Pro rispettivamente), caratterizzati da un’eccellente potenza di calcolo e ottimi sensori della fotocamera, seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, per chi cerca un buon compromesso tra la qualità e il prezzo.

Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, per chi non ha chissà quali particolari esigenze, ed è piuttosto alla ricerca di un dispositivo economico che sia in grado di affrontare essenzialmente le operazioni più basilari. Oggi in particolare ci concentreremo sugli iPhone, che sono sicuramente tra gli smartphone di fascia alta, sia in termini di prezzo che di prestazioni. È infatti presente un tasto segreto di cui probabilmente non siete a conoscenza: scopriamo insieme di cosa si tratta nello specifico.

È capitato a tutti di fare uno screenshot, ad esempio della propria schermata dello smartphone o di un qualsiasi dettaglio di un trailer o di una foto. Capita anche che abbiamo necessità di visualizzare un dettaglio davvero minuscolo, quasi insignificante, difficile da intravedere a prima vista.

Il tasto segreto

Esiste infatti su iPhone la possibilità di zoomare sugli screenshot, in modo davvero semplice e veloce, e alla portata di tutti. Lo strumento in questione si chiama “Magnifier” e consiste in una lente di ingrandimento, che permette per l’appunto di ingrandire in maniera funzionale ed efficace qualsiasi nostro screenshot.

Basterà toccare infatti l’icona inferiore dell’editor dello screenshot in questione, selezionare lo strumento Lente di Ingrandimento, per poi procedere ad analizzare ogni dettaglio, senza necessità di fare in maniera continuativa gli zoom sullo screenshot in questione.

Basterà infatti trascinare il nostro dito sul punto che intendiamo visualizzare con più precisione, oltre ad avere la possibilità di ridimensionare anche la lente di ingrandimento per mezzo di uno specifico punto.