Cataclisma banche, pensavamo fosse impossibile: non potrai più prelevare

Nel corso degli ultimi 20 anni circa abbiamo assistito a grandi cambiamenti, soprattutto dal punto di vista tecnologico, che hanno cambiato inevitabilmente le nostre vite.

Uno dei cambiamenti fondamentali è stato senz’ombra di dubbio la diffusione sempre più capillare di internet, che ha apportato diverse migliorie e l’arrivo di nuovi dispositivi. Basti pensare ad esempio alla diffusione dei social network (come ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovani e via dicendo) e all’introduzione degli smartphone, che hanno apportati diversi cambiamenti.

Tra le altre cose, la diffusione sempre più capillare di internet ha permesso anche il fiorire dei portali e-commerce (come ad esempio Amazon, MediaWorld, Unieuro, Trony, Euronics e via dicendo) che consentono di acquistare prodotti comodamente da casa.

È questo uno dei fattori che ha favorito un altro grandissimo cambiamento a livello mondiale, ovvero il sistema di pagamenti. Se fino a qualche anno fa infatti il denaro in contanti era uno dei sistemi di pagamento più utilizzati, ultimamente esso è stato sostituito dai sistemi di pagamenti elettronici effettuati per mezzo della carta di credito e di debito.

Ciò ha portato a sua volta a delle importanti conseguenze dal punto di vista logistico. Uno degli ultimi trend in tal senso è infatti la progressiva diminuzione del numero di bancomat e sportelli bancari in tutta Italia.

La situazione in Italia

Se questo non rappresenta un grande problema per i più giovani che sono ormai abituati da anni all’uso dei pagamenti elettronici, questo risulta invece una problematica significativa per le persone più anziane, che fino ad ora utilizzavano tendenzialmente il denaro in contanti per i pagamenti della vita quotidiana.

Con questa situazione in particolare, gli anziani si troveranno dunque costretti a percorrere decine e decine di kilometri, per raggiungere lo sportello bancomat a loro più vicino. Ciò è stato ulteriormente favorito dai sistemi di home banking che stanno prendendo sempre più piede: ad oggi, infatti, gran parte delle banche presentano delle app dedicate per i propri clienti (scaricabili gratuitamente dai rispettivi store mobile, App Store e Google Play Store), che consentono di visualizzare immediatamente il proprio estratto conto ed effettuare operazioni bancarie senza necessariamente recarsi in filiale.

La situazione non accenna a migliorarsi, ma non è detta l’ultima: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamento da parte delle banche e delle filiali bancarie, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.