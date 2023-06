Forno a microonde, non tutti hanno questio pulsante segreto: ti protegge da un rischio enorme

Sappiamo bene quanto il caro energia sta colpendo e affliggendo non solo il territorio italiano, ma l’intero continente europeo.

I costi delle bollette mensili sono recentemente aumentati alle stelle, a causa del rialzo del prezzo rispettivamente dell’energia elettrica e del gas metano.

Il governo italiano (assieme ovviamente a tutti gli altri governi europei) ha cercato di risolvere la situazione emanando diversi provvedimenti, come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto tra le altre cose il bonus da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consumando meno permettono un significativo risparmio alla fine del mese. Nonostante tutto, però, rimangono ancora tantissime le famiglie di italiani che rischiano ogni giorno di incorrere nella soglia di povertà, dal momento che arrivano con fatica alla fine del mese.

Malgrado questi problemi, facciamo un uso frequente e massivo degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi i dispositivi di cui facciamo uso quotidianamente per le più disparate mansioni, dalla preparazione dei nostri alimenti fino ad arrivare al lavaggio e la pulizia dei nostri indumenti.

Oggi in particolare ci concentreremo sul forno a microonde, che soprattutto nel corso degli ultimi anni ha preso piede rispetto al forno elettrico per una serie di motivi. Innanzitutto è chiaramente più pratico e facile da usare, dal momento che la cottura inizia immediatamente rispetto al forno elettrico, che necessita invece di tempi di preriscaldamento maggiori. Oltre a questo, come diretta conseguenza, comporta dei consumi sensibilmente minori rispetto al forno elettrico.

La sicurezza prima di tutto

Non tutti però conoscono un pulsante segreto, che è presente in corrispondenza delle superficie di numerosissimi forni a microonde: scopriamo insieme di cosa si tratta e qual è la sua precisa funzione. Molti modelli di forni a microonde presentano infatti un bottone che evita di scottarsi, e quindi previene di conseguenza dagli accidenti domestici che possono benissimo capitare all’ordine del giorno.

Questo speciale bottone, chiamato da alcuni “blocco di sicurezza per bambini”, permette per l’appunto di evitare l’utilizzo soprattutto tra i bambini, in maniera tale da evitare ipotetici ed eventuali infortuni. Ma andiamo più nello specifico: a prender parola sono stati alcuni esperti di Samsung, che hanno dichiarato che questo bottone permette nello specifico di bloccare l’apertura del microonde, in modo tale da non attivarlo in maniera accidentale, a discapito della propria salute.

Il tasto può essere utilizzato in qualsiasi momento, per attivare questo blocco e tutelare la sicurezza delle persone presenti in casa.