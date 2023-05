Pannelli radianti, riscalda tutto senza spendere un euro in più: una svolta per le tue tasche

Abbiamo constatato che nel corso degli ultimi mesi, in Italia (ma più in generale in Europa) la vita sta diventando sempre più insostenibile, da un punto di vista prettamente economico.

Il caro energia sta infatti galoppando da un bel po’ di mesi a questa parte, e il motivo è presto detto: i conflitti scoppiati in Ucraina circa un anno scorso, che hanno scosso in maniera inevitabile il continente europeo, da un punto di vista economico e (soprattutto) energetico.

Il primo cambiamento a cui abbiamo assistito è quello a livello del settore alimentare, per prodotti come l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

A questi poi sono susseguiti dei rialzi soprattutto a livello del costo dell’energia elettrica e del gas metano. Ciò ha avuto chiaramente delle importanti ripercussioni sul lungo periodo, dal momento che le principali compagnie fornitrici d’energia hanno aumentato di pari passo il costo delle relative bollette mensili, portando non poco malcontento tra i cittadini facenti parte dell’Unione Europea.

Per fortuna i principali governi europei si sono mossi immediatamente con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose, così da alleggerire il peso economico delle bollette. Nel caso del governo italiano sono stati molti i provvedimenti messi in atto, tra cui ad esempio il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, così come anche tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di risparmiare cifre considerevoli dati i loro consumi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici di un tempo.

Così si risparmia

Malgrado tutto ciò restano ancora tantissimi gli italiani in difficoltà nel pagamento delle bollette mensili: alla luce di questo, abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile per risparmiare.

Nel corso dei mesi autunnali e invernali, una necessità davvero importante è chiaramente quella del riscaldamento, in modo tale da garantire delle temperature adeguate a livello domestico. In particolare oggi vi consigliamo l’installazione dei pannelli radianti a parete, i quali consentono innanzitutto di risparmiare rispetto all’utilizzo dei termosifoni, che consumano non poco nel corso dei mesi più freddi.

A fronte infatti un investimento iniziale non indifferente, il risparmio a lungo termine è davvero considerevole, oltre a comportare l’assenza totale di rumori. In questo caso infatti il calore viene fornito per irraggiamento, senza alcun spostamento d’aria, risultando di conseguenza totalmente silenzioso.