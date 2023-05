Elettrodomestici, questo non lo pulisci mai: farlo ti fa risparmiare un capitale

Da ormai un bel po’ di mesi il caro energia sta affliggendo e mettendo in ginocchio non solo il territorio italiano, ma quello europeo più in generale, con prezzi relativi dell’energia elettrica e del gas metano che sono arrivati davvero alle stelle, costringendo di conseguenza le principali compagnie fornitrici (come ad esempio Enel Energia et similia) ad aumentare di pari passo il costo delle loro bollette, con tutto il malessere che ne è conseguentemente derivato tra la popolazione europea in generale.

Come abbiamo ormai ribadito più e più volte nel corso degli ultimi mesi, facciamo un uso davvero massiccio e intensivo degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. Essi sono in grado infatti di compiere le più disparate attività quotidiane, dalla preparazione degli alimenti fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che utilizziamo quotidianamente.

Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, lavastoviglie, asciugatrice, lavatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero innumerevoli i dispositivi di cui facciamo uso negli ultimi anni, con una frequenza abbastanza elevata nel corso del tempo.

Grazie poi alle agevolazioni che sono arrivate nel corso degli ultimi mesi da parte dello stato, è davvero facile e alla portata di tutti acquistare elettrodomestici di nuova generazione che sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, e dunque dati i costi ridotti permettono di alleggerire in maniera significativa le bollette che vi arriveranno alla fine del mese.

Bisogna sempre considerare però un aspetto fondamentale in tal senso, ovvero la pulizia degli elettrodomestici e dei dispositivi elettronici di cui disponiamo in casa. Una regolare pulizia e manutenzione di questi dispositivi è infatti fondamentale, in maniera tale da garantirne il corretto funzionamento a lungo, oltre che permettere di risparmiare cifre considerevoli: scopriamo insieme come.

Come pulire

Oggi ci concentreremo in particolare sulle cuffie circamurali (che dunque avvolgono l’orecchio nella sua completezza) e gli auricolari bluetooth. Ricordiamo infatti che sia le cuffie che gli auricolari presentano un contatto diretto con la nostra pelle, ogni volta che le utilizziamo, e vanno dunque incontro al contatto diretto con il sudore, la sporcizia e quant’altro che viene appunto generato dalla nostra pelle.

Per quanto riguarda le cuffie circamurali, per esempio, è preferibile far uso di un panno in microfibra, associato ovviamente a un po’ d’acqua e sapone, in modo da pulirle e soprattutto igienizzarle in modo efficace.

Discorso diverso invece per gli auricolari bluetooth (come le AirPods e altri prodotti simili), che presentano chiaramente dimensioni più contenute. In questo caso è utile servirsi del panno gel che si utilizza anche per la pulizia delle tastiere, che sarà dunque in grado di rimuovere ogni tipo di sporcizia, assieme anche in questo caso ad un panno in microfibra, per rimuovere tutto lo sporco generatosi nel tempo.