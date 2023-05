Acqua, vuoi risparmiare un po di soldi finalmente? Installa questo apparecchio

Da un bel po’ di mesi a questa parte, il caro energia è sicuramente una realtà tristemente presente non solo all’interno del territorio italiano, ma più in generale all’interno del continente europeo.

Per essere precisi tutto è cominciato all’incirca un anno fa, all’esordio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze importanti sul piano economico ed energetico che si sono diffuse un po’ a macchia d’olio sull’intero continente.

Basti pensare ad esempio all’aumento senza alcun tipo di criterio dei prodotti alimentari, come l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno così scatenato una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questo aggiungiamo poi il rialzo sconsiderato del costo rispettivamente dell’energia elettrica e del gas metano, che hanno inevitabilmente portato delle problematiche a livello europeo. Le principali compagnie fornitrici d’energia (tra cui menzioniamo in particolare Enel Energia, per quanto riguarda il territorio italiano) si sono così trovate costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non poco malessere tra la popolazione europea in generale.

Fortunatamente nulla possiamo dire per quel che riguarda gli interventi da parte dei governi europei, che si sono rivelati veloci e rapidi. Nel caso del territorio italiano ricordiamo in particolare i diversi decreti Aiuti, che hanno permesso tra le altre cose tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, oltre che il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, in maniera facile e veloce.

Consigli utili

Purtroppo nonostante i grandi investimenti a livello statale e regionale, sono ancora tante le famiglie che si ritrovano in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. È per questo che oggi abbiamo deciso di fornirvi alcuni consigli e accorgimenti utili per risparmiare cifre significative sulle prossime bollette che vi arriveranno a casa.

Oggi in particolare ci soffermeremo sulla fornitura d’acqua, dandovi alcune dritte importanti per il risparmio idrico. Tra i consigli principali che possiamo fornirvi il primo è sicuramente il rubinetto che è dotato al suo interno di un sensore a infrarossi, che permette dunque di erogare acqua solo ed esclusivamente quando la nostra mano si avvicina in corrispondenza del lavandino, risparmiando un bel po’ d’acqua.

Il secondo consiglio per quanto riguarda il risparmio idrico è il riduttore di flusso, che può essere anche in questo caso installato in bagno, sia nel miscelatore della doccia che della vasca. Questo accessorio consente infatti di abbassare sensibilmente il flusso d’acqua, comportando anche in questo caso un buon risparmio sulle quantità d’acqua utilizzate.