Prelievi bancomat, non fare mai questa cosa: ti trovi il conto prosciugato: fai molta attenzione

I ladri sputano sullo schermo per far allontanare la vittima dal bancomat: una tecnica tanto semplice quanto efficace.

I furti presso lo sportello bancomat sono quelli più temuti tra i cittadini che ogni giorno ritirano il proprio denaro con molta discrezione e riservatezza. La signora che è stata vittima della ‘tecnica del lama’, non si sarebbe di certo aspettata una dinamica del genere.

La fobia di un ipotetico furto colpisce milioni di italiani, che ogni giorno ritirano il proprio denaro con la paura che qualche malvivente possa clonare, o ancor peggio, fargli del male pur di entrare in possesso dei dati della carta. Ci sono diverse strategie in circolazione che permettono ai malviventi di attuare le più svariate truffe.

Alcuni accorgimenti possono aiutare i cittadini a non correre alcun rischio, o quantomeno a ridurlo al minimo: effettuare le proprie operazioni presso uno sportello interno della nostra banca, può essere la soluzione più sicura per evitare diverse dinamiche.

I ladri tuttavia, sono in continuo aggiornamento, tirando fuori le idee più svariate per approfittare dei poveri e ignari malcapitati; la novità stavolta arriva dal Fiuli, ma di cosa si tratta esattamente’?

La tecnica del lama: la nuova frontiera dei furti allo sportello

L’episodio di cui parleremo è avvenuto a Trieste, dove una donna anziana si è recata verso lo sportello bancomat per ritirare il proprio denaro; ignara di essere seguita dai malviventi, ha inserito i suoi dati come di consueto per effettuare un semplice prelievo.

Nel momento in cui fuoriuscivano i contanti però, è accaduto qualcosa di davvero insolito. Un giovane ragazzo l’ha raggiunta e ha iniziato a sputare verso lo schermo dello sportello bancomat, tanto da far istintivamente allontanare la donna. In quel momento è entrata in scena una complice, che ha preso agilmente il denaro fuoriuscito dalla bocchetta ed è fuggita. Purtroppo il caso di Trieste non è l’unico, visto che sono stati segnalati diversi episodi analoghi: alcune persone hanno cercato di reagire, ma in questo caso il ragazzo-lama ha iniziato a sputare addosso alla vittima, costringendola ad allontanarsi.

In questo modo la coppia è riuscita a mettere a segno una decina di colpi. Per fortuna i giovani malviventi sono stati arrestati dalle autorità di zona, per mezzo delle telecamere di controllo che hanno individuato i volti dei ragazzi. Lei, di origini rumene e appena 18enne, è stata trovata in stato di gravidanza e con alle spalle un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale dei minori.