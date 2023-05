Telefonate, non serve più l’offerta: ti basta internet | Addio spese

Con questo servizio è possibile effettuare chiamate di qualità senza utilizzare la rete telefonica: Wi-Fi Calling è sbarcato anche in Italia.

Fino a poco tempo fa, pensare di effettuare e ricevere chiamate utilizzando solamente la connessione, sembrava quasi un miraggio: il segnale non è omogeneo, rischiando di compromettere la chiamata stessa, che risulta tutto fuorché ottimale.

Per effettuare telefonate con la connessione, spesso e volentieri i clienti ricorrono a piattaforme come WhatsApp o Skype, che per quanto siano valide, ci portano ad alcune limitazioni del caso, come la perdita di chiamata quando il dispositivo è offline.

Dopo diverse richieste da parte di utenti sempre più esigenti, in combinazione con un’evoluzione all’avanguardia, sbarca anche in Italia Wi- Fi Calling.

Si tratta di una tecnologia che permette di effettuare chiamate di alta qualità, con l’utilizzo della rete Wi-Fi. Questa soluzione in realtà è già nota per i clienti business che utilizzano Vilanova Mobile, che ha riscontrato peraltro un discreto successo. Ad oggi sono Tim e Wind 3 a proporla a tutta la propria clientela, ma ben presto potrà espandersi anche per gli altri operatori di telefonia.

Wi-Fi Calling: come funziona

La chiamata avviene con il proprio numero di telefono e a livello di servizio, non ci sono evidenti differenze tra questa e una chiamata tradizionale. La peculiarità sta nel fatto che il telefono, in caso di assenza di segnale telefonico, resta comunque raggiungibile. Se per esempio il segnale tradizionale risultasse debole, Wi-Fi Calling interviene nel miglioramento della qualità della chiamata.

Questo servizio risulta molto utile per coloro che si trovano in luoghi con linee telefoniche deboli o per chi si reca fuori Italia, dove le tariffe per chiamare risultano davvero elevate. Con questo strumento infatti, è possibile dire addio ai costi dell’offerta all’estero. Si tratta sicuramente dell’alternativa più efficace a chi utilizza WhatsApp per chiamare o videochiamare, visto che garantisce una telefonata fluida e non vengono perse le chiamate in entrata in caso di assenza di connessione.

Come attivare il servizio

Come accennato in precedenza, ad utilizzare la Wifi- Calling, sono Wind 3 e Tim. Vodafone ed Iliad invece, non hanno ancora comunicato se e quando attiveranno il supporto in Italia. Per quanto riguarda Wind 3, ha annunciato che anche la sua azienda low-cost Very Mobile sarà presto abilitata. Il servizio è gratuito è si può attivare dalle proprie impostazioni, cliccando la sezione ‘Chiamata Wi-Fi’. Molti utenti hanno già sperimentato questo servizio che è disponibile sia su iOS che Android. Non tutti i dispositivi sono al momento compatibili, ma la lista è in continuo aggiornamento.