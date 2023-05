Instagram, finalmente puoi farlo; non ti perderai più nulla

Scopriamo in che modo scaricare le storie Instagram sul proprio smartphone. Sia le proprie, sia quelle degli altri profili.

Le storie Instagram sono una funzione del social network che permette di condividere foto e video che scompaiono dopo 24 ore. Sono state introdotte nel 2016, ispirandosi alla popolare app Snapchat, e da allora hanno avuto un grande successo tra gli utenti e le aziende. Le storie Instagram offrono la possibilità di raccontare momenti della propria vita, dei propri viaggi, dei propri prodotti o servizi in modo più spontaneo e creativo rispetto ai post tradizionali.

Instagram è un social network molto popolare che permette di condividere foto e video con i propri follower. Tra le funzionalità più apprezzate ci sono le storie, ovvero contenuti che durano solo 24 ore e che possono essere personalizzati con filtri, sticker, testi e altro. Ma come fare a scaricare le proprie storie e le storie degli altri profili? Esistono diverse soluzioni, sia ufficiali che esterne, che permettono di salvare i contenuti desiderati sul proprio dispositivo o online. Vediamole insieme.

Per scaricare le proprie storie da Instagram, basta usare l’app ufficiale del social network disponibile per Android e iOS. Dopo aver effettuato il login al proprio account, bisogna andare nella sezione principale (l’icona della casetta) e toccare la propria foto del profilo in alto a sinistra. Poi, bisogna individuare la storia da salvare e fare uno swipe dal basso verso l’alto.

Si aprirà un menu con diverse opzioni, tra cui l’icona della freccia rivolta verso il basso che permette di scaricare la storia nella galleria del proprio smartphone. In alternativa, si può attivare l’opzione Salva la storia nell’archivio nelle impostazioni della fotocamera, per conservare automaticamente le storie pubblicate nell’archivio di Instagram, una sezione accessibile dal menu a tre linee in alto a destra.

Bastano pochi semplici click

Per scaricare le storie degli altri profili da Instagram, invece, si possono usare dei servizi online appositi, come StoriesIG.app. Si tratta di un sito web che consente di cercare il nome utente del profilo di cui si vuole scaricare la storia e visualizzare tutti i contenuti disponibili.

Basta cliccare sulla storia desiderata e poi sull’icona del download per salvarla sul proprio dispositivo o sul proprio computer. Il vantaggio di questo servizio è che non richiede il login a Instagram e non fa sapere al proprietario della storia che l’abbiamo vista o scaricata.

Queste sono solo alcune delle soluzioni possibili per scaricare le proprie storie e le storie Instagram degli altri profili. Ovviamente, prima di diffondere i contenuti scaricati, è bene chiedere il permesso agli autori delle storie, per rispettare il loro diritto d’autore, la loro privacy e i termini di servizio di Instagram.