Banche online, finalmente spendi zero: ecco come fare

Una breve e semplice guida per capire cos’è e come scegliere il conto corrente online più adatto alle proprie esigenze.

Se stai cercando un conto corrente online che sia conveniente, sicuro e facile da gestire, sei nel posto giusto. In questo articolo ti spiegheremo cos’è un conto corrente online, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa soluzione e come scegliere il migliore in base alle tue esigenze.

Un conto corrente online è un conto corrente che si può aprire e gestire interamente via internet, senza doversi recare in una filiale fisica. Si tratta di uno strumento finanziario che ti permette di depositare e movimentare il tuo denaro in modo sicuro e pratico, usufruendo di vari servizi bancari come il versamento e il prelievo di contante, il bonifico, la domiciliazione delle bollette, la carta di credito o di debito e l’internet banking.

Un conto corrente online ha diversi vantaggi rispetto a uno tradizionale, tra cui zero o basse spese. I conti correnti online hanno generalmente costi di apertura e di gestione molto inferiori rispetto ai conti tradizionali, in quanto le banche online hanno minori costi operativi e possono offrire condizioni più vantaggiose ai clienti.

Vi è, poi, una maggiore comodità, poiché i conti correnti online ti permettono di gestire il tuo denaro in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, grazie alla possibilità di accedere al tuo conto tramite il sito web o l’app della banca sul tuo smartphone o tablet. In questo modo puoi effettuare operazioni bancarie, consultare il saldo e i movimenti e richiedere servizi aggiuntivi.

I benefici superano di gran lunga gli svantaggi

Inoltre, una maggiore sicurezza: i conti correnti online sono protetti da sistemi di sicurezza informatica all’avanguardia, che garantiscono la riservatezza dei tuoi dati e la protezione delle tue transazioni. Inoltre, puoi impostare dei limiti di spesa e dei codici di sicurezza personalizzati per le tue carte e le tue operazioni online.

Per scegliere il miglior conto corrente online devi valutare attentamente le tue esigenze e confrontare le diverse offerte disponibili sul mercato.

Ad esempio: icosti: verifica quali sono i costi di apertura, di gestione e per le operazioni più frequenti del conto corrente online che ti interessa; iservizi: verifica quali sono i servizi inclusi nel conto corrente online che ti interessa. Ad esempio, se hai bisogno di una carta di credito o di debito, se vuoi poter effettuare bonifici gratuiti o domiciliare le bollette, se vuoi avere accesso a prodotti di investimento o assicurativi.

Infine, la sicurezza: verifica quali sono i livelli di sicurezza del conto corrente online che ti interessa. Ad esempio, se la banca è autorizzata dalla Banca d’Italia e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), se offre sistemi di autenticazione forte e codici personalizzati per le operazioni online, se dispone di una buona reputazione e recensioni positive da parte dei clienti.