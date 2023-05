Caldaia, non sbagliare a fare questa cosa: se lo fai errato sei rovinato

Tra le problematiche più significative in cui ci siamo imbattuti nell’ultimo periodo, sicuramente il caro energia è uno di quelli più importanti.

Malgrado però l’aumento sempre più crescente del costo dell’energia elettrica (e la conseguente difficoltà a pagare le bollette per milioni e milioni di italiani che ne deriva), facciamo un uso davvero smodato e frequente degli elettrodomestici.

Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, friggitrice ad aria e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi e variegati gli elettrodomestici di cui disponiamo all’interno dell’ambiente domestico per svolgere le più disparate mansioni, dalla preparazione degli alimenti fino ad arrivare al lavaggio e successiva pulizia degli indumenti che utilizziamo quotidianamente.

Oggi in particolare andremo a focalizzarci sulla caldaia, elettrodomestico pressoché indispensabile, soprattutto nel periodo autunnale e invernale dove è più che necessario avere a disposizione l’acqua calda per l’utilizzo dei termosifoni e via dicendo.

Siamo sempre stati attenti ai consumi energetici, ma con il caro energia che sta galoppando in tutta Europa, bisogna chiaramente prestare una maggior attenzione a tal proposito, motivo per il quale oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile a riguardo: scopriamo insieme di cosa si tratta nello specifico.

Consigli utili

Uno dei temi più importanti in merito al risparmio è l’adeguata regolazione della caldaia stessa, in modo tale da evitare sprechi, soprattutto con i tempi duri che corrono. Spesso e volentieri si pensa, erroneamente, di essere in grado di regolare in piena autonomia la caldaia in modo efficiente, ma non sempre è così. Alcuni parametri infatti non devono essere in alcun modo trascurati, dal momento che in alcuni casi possono portare ad un vero e proprio raddoppiamento della bolletta dell’energia elettrica alla fine del mese.

Il primo parametro da tenere a mente quando si tratta di regolare la caldaia è, ovviamente, la temperatura. In questo caso specifico vi consigliamo infatti di regolarla preferibilmente attorno ai 20 gradi centigradi: chiaramente più sarà bassa la temperatura che imposterete, maggiore sarà il conseguente risparmio che avrete alla fine del mese sulle bollette.

Un altro fattore importante è la regolazione del termostato intelligente, che alcune caldaie presentano. È infatti possibile regolare attivamente la temperatura della caldaia stessa in base alla fascia oraria d’appartenenza, e anche questo può portare a dei risparmi considerevoli alla fine del mese. Ricordiamo infatti che esistono le fasce biorarie, che consentono di risparmiare un bel po’ se si utilizzano gli elettrodomestici nelle ore serali e durante il fine settimana.