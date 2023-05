Lavastoviglie, il lavaggio non funziona mai bene: la soluzione eccola qui

Il caro energia, come ormai sappiamo da un bel po’ di tempo a questa parte, ha cominciato a dilagare diffondendosi a macchia d’olio su tutto il continente europeo.

I prezzi dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e gas metano, sono ormai arrivati alle stelle. Questo ha portato inevitabilmente le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia nel caso del territorio italiano) ad aumentare con diretta proporzionalità il costo delle relative bollette mensili, con tutto il malessere che poi ne è ovviamente conseguito tra i cittadini di tutta Europa.

Malgrado questo, al giorno d’oggi facciamo un uso davvero intensivo degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui disponiamo in casa, per svolgere le più disparate mansioni: dalla preparazione quotidiana degli alimenti, fino ad arrivare ad esempio al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che indossiamo quotidianamente.

Oggi in particolare andremo a focalizzarci sulla lavastoviglie, un elettrodomestico che ha letteralmente cambiato la vita di milioni e milioni di persone, andando a sostituire quello che prima era il lavaggio manuale, rispettivamente dei piatti e delle posate annesse.

Può capitare purtroppo fin troppo spesso che i bicchieri che andiamo a introdurre all’interno della lavastoviglie siano opachi, e possiamo agire in diverso modo per risolvere la situazione. Prima di tutto possiamo ad esempio mettere i bicchieri in ammollo in una soluzione d’acqua e bicarbonato, o in alternativa utilizzare il sale e l’aceto bianco.

La soluzione a tutto

Come dice anche il proverbio, però, in moltissimi casi prevenire è meglio che curare. Innanzitutto uno dei primi consigli che possiamo darvi a tal proposito è quello di non aumentare in alcun modo la quantità del detersivo che inserite nella lavastoviglie, dal momento che paradossalmente in questo caso si arriverebbe solo all’effetto contrario, che non auspichiamo.

Oltre a questo, una cosa molto importante è verificare che effettivamente l’addolcitore per l’acqua funzioni: spesso, infatti, alla base dei bicchieri opachi c’è un’acqua di base molto dura, che posta alla formazione di queste macchie e incrostazioni sulla superficie delle stoviglie.

Infine, l’ultimo consiglio che vi diamo è quello di effettuare a cadenza abbastanza regolare un’adeguata pulizia della lavastoviglie, oltre che dei suoi accessori, facendo uso in questo caso dell’anticalcare nel caso in cui si presentassero eventuali incrostazioni calcaree, oltre all’utilizzo di detergenti specifici per rimuovere ogni tipo di sporcizia che si è conseguentemente formata al suo interno, e che contribuisce a opacizzare inevitabilmente i bicchieri.