Caro energia, questi trucchi non usateli: l’esperto li ha smontati tutti

Una delle problematiche più significative e attuali che ha impattato rispettivamente sul territorio italiano ed europeo, è indubbiamente il caro energia. A partire dai conflitti in Ucraina avvenuti l’anno scorso, infatti, abbiamo assistito all’insorgenza di una vera e propria problematica a livello dell’energia.

Tutto è partito dagli aumenti vertiginosi che si sono creati a livello dei prodotti alimentari, portando come diretta conseguenza all’inflazione dell’intero settore in generale. Poco tempo dopo, si sono susseguiti gli incredibili rialzi del costo dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano. Con l’aumentare progressivo dei costi dell’energia, le principali compagnie dell’energia si sono ritrovate costrette ad aumentare di pari passo il costo relativo delle bollette.

Questo ha chiaramente portato ad un malessere generale che si è prontamente diffuso tra i cittadini di tutta Europa. Per far fronte a questa annosa situazione, i principali governi europei si sono immediatamente attivati

Proprio sulla base di tutti questi drammatici eventi, oggi andremo a sfatare alcuni falsi miti in merito a probabili e ipotetici trucchi per risparmiare energia: scopriamoli insieme.

Uno dei primi miti da sfatare riguarda innanzitutto il termosifone, uno dei dispositivi sicuramente più utilizzati soprattutto nei mesi più freddi, come durante la stagione invernale. In particolare il falso mito in questione consiste nell’utilizzo della carta stagnola, che per alcuni potrebbe trattenere efficacemente il calore, mantenendolo all’interno della propria stanza ed evitando ipotetiche dispersioni all’esterno.

Sfatiamo i miti

In realtà si tratta di una falsa credenza, che è stata ormai scardinata da un bel po’ di anni a questa parte: uno dei fattori più importanti in questi casi è l’isolamento termico, evitando in particolare la formazione di eventuali spifferi, che possono portare a una significativa dispersione del calore.

Il secondo mito che andremo a sfatare oggi riguarda invece lo scaldabagno, altro elettrodomestico molto utilizzato per portare l’acqua a temperature adeguate per il bagno o per la doccia. In questo caso, infatti, alcuni credono che spegnere lo scaldabagno quando non si usa porti dei benefici, ma in realtà non è così: riportare infatti a temperatura uno scaldabagno è un processo che consuma davvero tantissimo, motivo per la quale vi consigliamo caldamente di tenerlo acceso per tutta la durata del giorno, nonostante l’eventuale inutilizzo.

L’ultimo falso mito riguarda invece l’utilizzo del termostato ad alte temperature per brevi periodi di tempo: questo è un comportamento assolutamente errato, in quanto è preferibile mantenere una temperatura adeguata e prolungata nel corso del tempo, dal momento che consuma molta meno energia rispetto ad un uso intensivo per brevi periodi di tempo.