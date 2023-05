Bancomat, se ti arriva questa somma non prenderla a cuor leggero: devi fare questa cosa

Cosa succede quando un ATM ‘regala’ soldi? Potrebbe sembrare un’occasione per festeggiare, ma c’è un pericolo nascosto. Scopriamolo insieme.

La situazione è di quelle da sogno: un bancomat inizia, per ragioni non meglio specificate, ad elargire banconote gratis. Basta inserire la propria card, digitare il numero che si desidera e voilà, ecco frusciare sul proprio conto bigliettoni su bigliettoni. Ma sono soldi davvero nostri? Non è una questione né semplice, né banale.

In estrema sintesi: come si poteva facilmente immaginare i soldi elargiti da un bancomat difettoso non sono nostri e, nel caso scegliessimo di appropriarcene, commettiamo un reato grave, pari al furto. Se la banca dovesse accorgercene, li richiederà indietro; e alla multa seguirà una condanna penale.

Se dunque scoprite un ‘bug’ nel sistema o, ancor più semplicemente, una macchina malfunzionante, è il caso di segnalarla alle autorità competenti. Altrimenti i soldi che ritirate verranno considerato un furto e, dovesse essere la banca in questione particolarmente vendicativa, potrebbero esservi conseguenze giudiziarie assai gravi. Vi sono stati casi, in Inghilterra, di gente condannata a sei mesi o addirittura ad un anno di carcere per aver approfittato di questi ‘errori’ del sistema, continuando a ritirare soldi non propri.

Come possono le banche scoprire il misterioso ammanco, trattandosi di un ‘errore’ del sistema? In realtà è una domanda d’una soluzione disarmante; onde accedere infatti alla banca in questione occorre usare una carta di credito e, nel momento in cui lo fate, venite immediatamente ‘tracciati’. Insomma, non c’è davvero scampo.

Cosa fare quando il bancomat è ‘generoso’: tutti i consigli utili

C’è in realtà un caso dove viene permesso di tenere le banconote ottenute da uno sportello bancario mal funzionante; ed è quando si riesce a provare, con una certa sicurezza, che i soldi ricevuti erano la conseguenza di un pagamento sbagliato. In altre parole occorre poter provare che quel pagamento è stato fatto in buona fede e che non si è andati consapevolmente alla ricerca di ATM con un bug nel sistema.

Che cosa fare quando un ATM si comporta in maniera strana e/o eroga molti più soldi di quanti richiesti? Occorre, secondo il giornale Mirror, prima assicurarsi che non compaiano altri messaggi, controllare accuratamente la macchina in questione; successivamente occorre ricordare quale messaggio di errore – se ve ne erano stati – era comparso sulla macchina.

E’ poi sempre una procedura corretta telefonare immediatamente alla banca e spiegare l’inconveniente; onde garantire di aver fatto la cosa giusta, di aver riportato immediatamente il mal funzionamento senza approfittarne. Infine, nei casi dove la banca non risponde e/o ha un atteggiamento elusivo, occorre rivolgersi allo stato o a qualche ente intermediario.