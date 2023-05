Lavastoviglie, da domani puliscila solo così: il risparmio è enorme

È innegabile: al giorno d’oggi soprattutto, facciamo un uso davvero massiccio degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico.

Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, forno a microonde, lavastoviglie, asciugatrice, lavatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui disponiamo all’interno di casa, in modo tale da svolgere le più disparate mansioni della vita quotidiana: dalla preparazione dei pasti giornalieri, fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che indossiamo giorno dopo giorno.

Oggi in particolare ci concentreremo sulla lavastoviglie, che per molti rappresenta un vero e proprio passo in avanti rispetto al lavaggio a mano dei piatti e delle posate. Paradossalmente inoltre, al contrario di ciò che erroneamente si potrebbe pensare, la lavastoviglie comporta anche un consumo minore in termini di quantità d’acqua utilizzata, rispetto alla quantità prevista invece per il lavaggio a mano, con tutto ciò che questo comporta in termini di risparmio dal punto di vista economico, soprattutto con i tempi che corrono e con il caro energia che galoppa all’interno dell’intero continente europeo.

Come ogni elettrodomestico che si rispetti, ovviamente anche la lavastoviglie necessita di una pulizia e di una manutenzione adeguata, che va condotta regolarmente al fine di preservarne la sua funzionalità nel corso del tempo: scopriamo insieme come pulire la lavastoviglie in modo semplice ed efficace, così da preservarne il suo funzionamento a lungo termine.

Il primo consiglio che possiamo fornirvi a tal proposito è quello di rimuovere la polvere che si è formata nella parte esterna della lavastoviglie stessa: in questo caso vi raccomandiamo l’uso di un semplice panno morbido, che assolverà senza problemi a questo compito in men che non si dica.

Altri consigli utili

Ricordatevi inoltre di ricaricarla puntualmente con la giusta misura di sale, che permette di andare a decalcificare l’acqua, che è sicuramente uno dei più grossi ostacoli al funzionamento dell’elettrodomestico stesso, in modo tale da ottenere posate sempre pulite e soprattutto brillanti.

La presenza del sale permetterà di evitare la formazione di incrostazioni e altri problemi di questo tipo, che a lungo andare possono portare ad un vero e proprio intasamento dei tubi.

Infine, l’ultimo consiglio che vi forniamo, è quello di pulire i filtri della lavastoviglie. È molto importante in tal senso risciacquare sempre tutte le stoviglie con un detersivo ancor prima di introdurle all’interno dell’elettrodomestico, dal momento che ogni possibile residuo può risultare deleterio, ai fini del funzionamento della lavastoviglie stessa.