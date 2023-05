Lavatrice, l’oblò decide tutto: mettilo così e risparmi

Scopriamo alcune buone pratiche da attuare sugli elettrodomestici per risparmiare energia. Soprattutto la lavatrice e la posizione dell’oblò.

Gli elettrodomestici sono indispensabili per la vita quotidiana, ma consumano anche molta energia elettrica. Per ridurre i costi in bolletta e l’impatto ambientale, è importante scegliere e usare bene gli apparecchi domestici. Ecco alcuni consigli pratici per risparmiare energia con gli elettrodomestici.

Preferisci gli elettrodomestici di classe A o superiore, che sono più efficienti e consumano meno rispetto a quelli di classe inferiore. Controlla l’etichetta energetica, che indica il consumo annuo in kilowattora e la classe di efficienza.

Stira i capi solo se necessario, accumulandoli in modo da fare una sola sessione di stiratura. Regola la temperatura del ferro da stiro in base al tipo di tessuto e usa l’acqua distillata per evitare il calcare. Infine, fai funzionare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, scegliendo i programmi più brevi e a basse temperature. Usa il detersivo giusto e non esagerare con le dosi. Non impostare il prelavaggio, che è uno spreco di acqua ed energia.

Andando nel dettaglio di un elettrodomestico in particolare, la lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle nostre case, ma anche uno dei più dispendiosi in termini di consumo di energia elettrica e acqua. Per questo motivo, è importante seguire alcune accortezze per ottimizzare il suo funzionamento e ridurre gli sprechi. Una di queste riguarda il modo di posizionare l’oblò della lavatrice dopo ogni lavaggio. Infatti, molti non sanno che lasciare lo sportello chiuso quando il cestello è ancora bagnato può avere conseguenze negative sia sull’efficienza dell’elettrodomestico che sulla qualità del bucato.

Spesso bastano piccole e semplici azioni quotidiane

Lasciare l’oblò chiuso significa creare un ambiente umido e favorevole alla proliferazione di batteri, muffe e cattivi odori all’interno della lavatrice. Questo può danneggiare le guarnizioni e le altre componenti gommate dell’apparecchio, oltre a rendere il bucato appena lavato maleodorante e poco igienico. Per evitare questi problemi, è consigliabile lasciare lo sportello aperto per diverse ore dopo il lavaggio, in modo da far asciugare bene il cestello e far evaporare l’acqua in eccesso. Inoltre, è bene tenere l’oblò socchiuso anche quando la lavatrice non è in uso, per evitare che si formi condensa o acqua stagnante.

Seguendo questa semplice abitudine, si può risparmiare energia e soldi in diversi modi. Innanzitutto, si evita di dover fare lavaggi aggiuntivi o ad alta temperatura per eliminare i cattivi odori o le macchie causate da muffe e batteri. In secondo luogo, si allunga la vita utile della lavatrice, riducendo i costi di manutenzione e riparazione dovuti all’usura delle parti gommate.

In conclusione, posizionare correttamente l’oblò della lavatrice è un gesto semplice ma efficace per risparmiare energia e tutelare la salute nostra e dell’ambiente.