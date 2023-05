Trovata antica tomba in Ungheria: la scoperta è epocale

Siamo sempre alla continua e inesorabile scoperta di oggetti e reperti archeologici che risalgono a centinaia (se non migliaia) di anni fa, che gettano luce spesso e volentieri sugli usi e i costumi di popolazioni antiche.

Recentemente un team di archeologi è infatti venuto a contatto una tomba, più precisamente localizzata in Ungheria: scopriamo insieme di cosa si tratta nello specifico.

Quello che cela questa tomba è veramente unico, e come accade in questi casi, paradossalmente la morte può raccontare molto in merito agli usi e i costumi della vita terrena di una determinata popolazione, permettendoci di scoprire dettagli e informazioni inedite che avevamo ignorato fino ad ora. In particolare questa tomba scoperta in Ungheria avrebbe portato nuove informazioni in merito al suo contenuto.

Nonostante all’apparenza sia infatti una tomba comune, dal momento che era presente uno scheletro che, pur avendo un ottimo stato di conservazione (similmente a quanto accadeva migliaia di anni fa con le tombe egizie e i relativi cadaveri che andavano incontro al processo di mummificazione, con un’alterazione pressoché nulla della salma), non portava informazioni aggiuntive e diverse da quelle di tanti altri cadaveri rinvenuti nel corso del tempo.

A far la scoperta di questa inedita tomba è stato un team di archeologi facenti parte del Museo Jàsz e dell’Eotvos Lorand Research Network, che lavoravano nei pressi di Jaszabereny, una località posizionata a circa 60 kilometri dalla capitale ungherese, Budapest.

La ricostruzione

Per molti, infatti, Jaszabereny è nota proprio per il suo patrimonio storico che si porta dietro, dal momento che tutta questa zona è stata abitata dal 16’500 a.C, con una preponderanza di popolazioni nomadi che ne hanno caratterizzato la sua successiva evoluzione nel corso del tempo. In particolare questo team di archeologi era alla ricerca di reperti riguardanti le popolazioni che avevano abitato la zona nel corso del tempo, trovando già in passato diverse tombe di questo tipo.

A far la differenza in questo caso è stato però il rinvenimento all’interno della tomba stessa, che ha dell’incredibile rispetto alle precedenti. Eccezion fatta per il bacino e la cassa toracica, tutto il resto dello scheletro del cadavere si trovava infatti in condizioni più che ottime, ma la cosa più impressionante è stato invece il corredo funerario, che andava a indicare che si trattasse di un medico.

Il corredo rinvenuto è infatti composto dei più classici strumenti di medicazione, tra cui bisturi, pinzette, pinze, aghi e quant’altro, inseriti all’interno di una cassa in legno, in corrispondenza dei piedi del defunto. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito, che siamo certi arriveranno nel corso delle prossime settimane.